Scandalul puilor "vopsiţi". ANSVSA: "Puiul galben nu e vopsit cu Gallus". Şeful ANPC revine: Furajele nu sunt toxice. Reprezintă o practică înşelătoare

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat miercuri că furajele care dau culoarea galbenă a puilor nu sunt toxice pentru păsări sau pentru om, dar reprezintă o "practică comercială înşelătoare".

Şeful ANPC susţine că metoda de vopsire a puilor prin hrană e o "practică comercială înşelătoare"

El a menţionat că această metodă este "destul de extinsă" şi că furajele sunt folosite pentru a da impresia că este vorba despre pui de "calitate superioară".

"Din păcate, destul de extinsă este situaţia. Am stat de vorbă şi cu alţi operatori economici la nivelul industriei, ce ne-au semnalat că această situaţie trenează de foarte mult timp. Nefiind un medic veterinar, nu sunt foarte priceput în domeniul hrănirii puilor, dar am investigat şi am văzut că aceştia sunt hrăniţi cu anumite furaje ce dau culoarea... Nu toxice, nici pentru păsări, nici pentru om, dar vorbim aici de o practică comercială înşelătoare, vorbim de o situaţie cu care se confruntă foarte multe dintre gospodinele ce aleg de la raft puiul mai galben, ştiind cumva, din generaţie în generaţie, că acela este cât mai apropiat calitativ de puiul de ogradă, de demult. Or, iată că aici lucrurile fac să pară cu totul altfel, în sensul în care pui crescuţi doar câteva zeci de zile aparent sunt pui de calitate superioară, în condiţiile în care de fapt au fost vopsiţi, aşa cum spuneam, ca o cioară", a afirmat Horia Constantinescu, într-o declaraţie acordată presei, la sediul PSD, potrivit Agerpres.

Şeful ANPC a anunţat că vor fi date ordine de încetare a practicilor comerciale înşelătoare şi că în prezent se desfăşoară o serie de verificări în rândul furnizorilor.

"Vom da decizii sau ordine de încetare a practicilor comerciale înşelătoare, în raport cu această situaţie, pentru că este esenţială informarea consumatorilor. (...) Nu pot să dau date la acest moment cu privire la cantităţile retrase într-o acţiune de anvergură naţională. Încă se fac verificări la mai mulţi dintre furnizori", a spus Horia Constantinescu.

Horia Constantinescu: "Dacă noi ne spălăm, nu ne schimbăm culoarea în funcţie de peria folosită"

"Grăsimea este galbenă, a puiului, nu neapărat pielea. Pe vremea bunicilor noastre nu cred că, dacă frecai cu buretele de sârmă puiul, acesta brusc se decolora. Dacă noi ne spălăm, oricare dintre noi, nu ne schimbăm culoarea în funcţie de peria pe care o folosim. Deci, cred că nici puişorii. (...) Şi ouăle pot fi vopsite. Am pus în spaţiul public instrucţiunile de utilizare a acestor furaje. Se precizează clar că inclusiv culoarea gălbenuşului de ou poate fi schimbată", a spus el.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, a avertizat miercuri asupra comercializării unor pui de găină "îngălbeniţi" pentru a părea mai sănătoşi şi a precizat că va informa toate instituţiile ce pot verifica cum s-a ajuns în această situaţie.

"Ne confruntăm cu un atentat serios la siguranţa fiecăruia dintre noi: pui îngălbeniţi pentru a părea mai buni, împănaţi cu tulpini de salmonela periculoase. Asta este ceea ce numesc eu un fel de mâncare 'gustos'. Astăzi, vom trimite informare către absolut toate instituţiile ce pot verifica cum s-a ajuns în această situaţie şi cine a acoperit adevărul", a scris şeful ANPC.

El a explicat că unii dintre pui sunt vopsiţi prin hrănire, pentru ca vopseaua să pătrundă în ţesut şi să nu poată fi spălată. Totodată, Constantinescu a atras atenţia că şi ouăle capătă altă culoare odată ce este folosită mâncare amestecată cu produsele specifice inducerii în eroare a consumatorului.

Reacţia vicepreşedintelui ANSVA la scandal

"Ieşirile din spaţiul public referitoare la siguranţa produselor alimentare fără a aştepta analizele de la laboratoare autorizate nu fac decât să ne creeze o problemă atât nouă, cât şi consumatorilor şi industriei de creştere a păsărilor din România", consideră vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Dănuţ Păle.

"Într-adevăr a creat o stare emoţională extraordinară, dar din păcate acestea sunt practicile. Puiul galben există de când a apărut pasărea pe pământ. În zona aceasta, de ceva timp, metoda de creştere s-a schimbat. Într-adevăr, se folosesc în reţetele furajere atât pigmenţi naturali pe care îi găsim în porumb şi în lucernă, dar şi dintre aceia sintetici care dau acea culoare galbenă, dar care au fost aprobaţi de autoritatea de reglementare şi sunt folosiţi în hrana păsărilor (...) Sunt lucruri reglementate, lucruri normale, probabil că acum au descoperit unele instituţii acest lucru. Dacă ştie (preşedintele ANPC n.r.) că există acest pericol, avea posibilitatea, pentru că este parte componentă a sistemului de alertă european, să recolteze probe, să ridice în acel sistem de alertă şi atunci toate instituţiile se sesizau, mai ales ANSVSA, şi se trecea la un protocol foarte bine reglementat, cu blocarea produselor respective, cu controale de la fermă până la la agentul economic care a pus în vânzare astfel de produse.", a explicat, miercuri, pentru AGERPRES, vicepreşedintele ANSVSA.

"Puiul galben nu e vopsit cu Gallus"

"În anul 2024, în urma analizei riscului din 2023, numărul de probe a crescut foarte mult. Avem programe care sunt reglementate pe regulamente europene, dar şi programe naţionale. Încă o dată asigurăm consumatorul că ANSVSA, prin structura de laboratoare, prin întreaga reţea, suntem peste 9.000 de medici veterinari, chiar ne dorim să fim apărătorii sănătăţii şi chiar reuşim acest lucru. Sănătatea publică este pe primul loc. Ar fi bine ca specialistul să îşi spună cuvântul, chiar dacă lucrăm în anumite instituţii cu drept de control, dar nu suntem de profil, e bine să nu ne mirăm când vedem un pui galben, că acela a fost vopsit cu vopseaua de ouă Gallus. Deci, exclus aşa ceva. Repet, în cazul în care se întâmplă şi are cunoştinţe, v-am spus care sunt modalităţile de reacţie, nu este de joacă", a concluzionat Păle.

