Așa s-au desfășurat astăzi orele în majoritatea scolilor și grădinițelor din țară, acolo unde au fost stabilite secțiile de votare. Elevii au împărțit spațiul cu urnele de vot. "Au fost montate cabinele de vot, au fost facute verificarile de catre ISU", a declarat Anca Dimitriu, director Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași. La Iaşi, 261 de secții de votare au fost amplasate în aproape 60 de unități de învățământ. Nu toți părinții văd însă cu ochi buni situația.

Nu doar în școli sunt pregătite secții de votare

"Ar trebui locuri amenajate, totuşi, şcolile sunt pentru copii, nu-s pentru voturi", spune un părinte. Cursurile elevilor în unităţile de învăţământ unde vor funcționa secții de votare nu vor fi afectate în toate cele trei zile de vineri premergătoare alegerilor. În schimb, programul pentru zilele de luni ar putea suferi modificări doar în cazuri excepţionale. "Nicio scoala, nicio gradinita, nu are programul suspendat. De altfel, asa cum a transmis Ministerul Educatiei, o adaptare a programului ar putea sa fie posibila pentru ziua de luni, de exemplu, doar in conditiile in care acest lucru se va impune", a declarat Antonina Bleorț, purtător de cuvânt ISJ Iași.

Nu doar în școli sunt pregătite secții de votare. Sectii de votare sunt organizate si in universitati iar pentru ca la alegerile prezidentiale se poate vota pe listele suplimetare oriunde si nu doar in localitatea de domiciliu este de asteptat ca in aceste sectii din campusuri universitare sa vedem un numar mare de persoane care au votat pe aceste liste. Tocmai pentru ca multi studenti vin sa voteze aici. "La nivelul judetului Iasi vor fi amenajate pentru turul intai al alegerilor prezidentiale un numar de 783 de sectii de votare, dintre acestea, cele mai multe, 261 vor fi amenajate, la nivelul municipiului Iasi. Au fost tiparite peste 891 de mii de buletine de vot.", a declarat Felix Guzga, prefect Iași. Peste 19 milioane de cetăţeni români cu drept de vot sunt așteptați la urne în fiecare duminică, timp de trei săptămâni.

