Comuna Murgești din județul Buzău este un loc în care aproape o sută de locuitori au depăşit vârsta de 80 de ani. Cel mai bătrân dintre ei are 96 de ani, dar și la această vârstă muncește în gospodărie. Crește animale și îngrijeşte grădina în fiecare zi.

Constantin Coman, localnic: Am fost un om bărbat muncitor. M-am ferit de abuzuri. Am avut și suferință că femeia am avut-o operată, dar nu prea... Nu le-am pus la suflet absolut deloc și nu m-a durut nimic în organism, deloc, deloc. Am fost sănătos și mi-am dus viața bine în toate felurile.

Înfruntă totul cu demnitate şi curaj, fără să ceară vreun ajutor

Ca el sunt şi alţii în sat. Nu îşi fac griji, chiar dacă viaţa este uneori grea. Preferă să înfrunte totul cu demnitate şi curaj, fără să ceară vreun ajutor.

Dumitru Holban, locanic: Lucrez în agricultură, sunt acasă la mine, nu am probleme cu nimeni, îmi văd de treaba mea.

Şi nu doar bărbaţii sunt destoinici în această localitate. Toate greutăţile din viaţă au fost depăşite şi de femeile care au trecut acum de 80 de ani.

Comana Hoțescu, localnică: De la 9 ani mi-am tăiat deştul cu secera. M-a pus să secer grâu şi nu puteam. Am fost chinuiți de mici noi. Mai spune pe la televizor să faci 30 de minute pe zi, dar eu fac 3.000 de minute le fac. Circuli şi nu stai deloc.

Reporter: Foametea aţi prins-o?

Comana Hoțescu: Mâncam știr. Ciorbă de știr goală.

Reporter: Altceva n-aveați?

Comana Hoțescu: Aveam un frate care era mai mare ca mine, rodea făcălețul de mămăligă.

Reporter: Așa de greu a fost?

Comana Hoțescu: Da, da.

Cu toţii au trecut prin greutăţi cu fruntea sus

Majoritatea s-au căsătorit de tinere, iar asta a însemnat să se adapteze foarte rapid la stiluri de viaţă cu care nu aveau cum să fie obişnuite.

Mărioara Iaru, localnică: De la 15 ani gata m-am căsătorit, am făcut o treabă. Am prevăzut așa că am avut o leacă de gospodărie, oleacă de pământ. Și așa era atunci.

Ioana Iliescu, localnică: Cât am fost la tata socru, tata lui a fost dascăl și-a zis că nu a ținut post. Acolo nu am ținut post. Acuma le-am ținut, cât oi putea să le mai țiu așa, că zice un preot că și postul e tot un medicament.

Cu toţii au trecut prin greutăţi cu fruntea sus însă. Şi s-au obişnuit de mici, din cauza lipsurilor pe care le-au avut, să nu facă excese atunci când au crescut.

Proiectul de cercetare "Harta longevității în România", desfășurat la nivel național de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, analizează factorii care influențează longevitatea seniorilor din localitatea Murgeşti, urmând să prezinte concluziile.

