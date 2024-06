Există locuri în România unde trecerea timpului lasă mai puţine urme pe feţele oamenilor, iar rănile sufleteşti se vindecă mai uşor. Vâlcea este singurul județ din țară unde speranța de viață depășește 81 de ani. În comuna Galicea locuiesc cei mai mulți vârstinici.

Printre ei este şi domnul Ilie Ciocan, care are 111 ani.

Camelia Ciocan, nepoata celui mai bătrân român: Este cel mai bătrân om din România, din Balcani, al 2-lea în Europa și al 3-lea în lume și cel mai vârstnic veteran de război din lume din cel de-Al Doilea Război Mondial. Pe vremuri era foamete și știu că soțiile și mamele fierbeau lucerna să facă o ciorbă ca să poată să umple burticile copiilor și bătrânilor care mai erau acasă. Ne recunoaște mai răricel, cere de mâncare, cere apă, mulțumește, se închină, se roagă.

Secretul longevităţii domnului Ilie constă în bucuria de a trăi şi de a fi recunoscător pentru tot ce are.

Camelia Ciocan, nepoata celui mai bătrân român: Niciodată nu se uită în urmă. Deci trecutul e trecut, de aia e trecut, e mort, se trăiește prezentul. Iar el a înțeles cum e un citat: persoanele trebuie iubite și lucrurile folosite. Societatea noastră de aia e bolnavă, pentru că se iubesc lucrurile și se folosesc persoanele.

În comuna Galicea locuiesc mai multe persoane trecute de o sută de ani, 10% din populația de 3.300 de locuitori, semn că locul e prielnic traiului lung și sănătos.

Peste câteva luni un alt localinic va împlini 100 de ani. Povesteşte că munca i-a dat mereu energie şi l-a ajutat să treacă peste orice obstacol.

Bătrân: Eu la vârsta de 13 ani am plecat de acasă și am fost la patron la Vâlcea. Acolo m-a prins războiul.

Reporter: Ce sfaturi le daţi oamenilor, ce să ia din viața asta?

Bătrân:: Dragostea, dragostea de muncă

Reporter: Ce regretați din viața asta?

Bătrân:: Eu aproape că regret ca am îmbătrânit

La 86 de ani domnul Vlăsceanu nu şi-a pierdut zâmbetul şi nici dorinţa de a-i ajuta pe cei din jur.

Viaţa de cadru didatic i-a oferit lui Petru Vlăsceanu dorinţa premanentă de le oferi bucurie celor dragi. A fost învăţător timp de 41 de ani.

Petru Vlăsceanu: Am mâncat sănătos pentru că am mâncat din ce am produs. Am găini, am vaci, am porci, am de toate.

Suţinerea, înţelegerea şi iertarea au fost cele mai bune arme pentru cei doi soţi. Doar aşa povestesc că au reuşit să-şi păstreze ce au mai sfânt, iubirea şi respectul.

Florin Mărăcine, primaul comunei Galicea: Îmi place să cred că sunt la fel cum e comuna cea mai frumoasă și oameni cei mai frumoși atât la suflet, cât și la port. Sunt oameni într-adevăr care reușesc să atingă pragul vârstei de peste 80 de ani. Avem între 80 și 85. 126 de persoane, peste 90, 111 persoane.

Cercetarea Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune realizarea unei hărți a longevității pentru întreaga țară. Pe lângă această hartă, va fi prezentat pentru prima dată în România un studiu calitativ de identificare și analiză a factorilor de longevitate a seniorilor români din aceste zone. Cercetarea urmăreşte înțelegerea factorilor care contribuie la o viață îndelungată. Este vorba despre un amestec de factori genetici, stil de viață, dietă, activitate fizică și, nu în ultimul rând, calitatea mediului înconjurător.

