Pe lângă reţinerea permisului de conducere, acesta a fost sancţionat şi cu o amendă în valoare de 3.300 de lei. La scurt timp după ce informaţia a apărut în presă, Selly a confirmat-o pe o reţea de socializare.

"Vreau să confirm informaţia apărută azi, am făcut o greşeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa şi pe o bucată mică din autostradă am mers cu peste 200km/h şi am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconştienţă pe care îl regret!

Am învăţat ceva din această situaţie şi nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză.Indiferent cât mă răbeam la filmare , trebuia să realizez că viaţa e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton 4 luni, că mă învăţ minte să nu mai fac aşa ceva pe viitor", a transmis Selly pe Instagram.

Tânărul de 23 de ani a spus că a fost un moment de inconştienţă pe care acum îl regretă şi că aceasta experienţă este o învăţătură de minte.

