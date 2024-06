Vezi și

La început de sezon estival, salvamarii fac apel la turişti să respecte steagurile şi sfaturile date de ei. Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie, le dă sfaturi turiştilor, pentru a se bucura, în siguranţă, de acest sezon estival:

"Viaţa are prioritate, să nu riscăm vieţile noastre. Să avem grijă de cei mici, în permanenţă, să respectăm indicaţiile salvamarului, să respectăm însemnătatea steagurilor arborate de salvamari şi, în principiu, să se distreze cu limite la mare", spune Gelu Vătămănescu.

"Roşu cu galben înseamnă că noi suntem la postul de salvamar, suntem prezenţi, marea este liniştită şi nu este niciun pericol. Atunci se poate intra până la geamanduri. Steagul galben arborat sub steagul roşu cu galben înseamnă că noi suntem la serviciu, marea este puţin agitată, sunt pericole şi au voie să intre numei înotătorii experimentaţi. Steagul roşu arborat sub steagul roşu cu galben înseamnă că marea este foarte agitată, sunt pericole foarte mari şi nu are voie nimeni în apă, nici măcar salvamarii", explică Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie.

"În fiecare vară, în fiecare an, turiştii care vin într-o anumită perioadă a verii nimeresc marea foarte agitată, sunt multe zile cu steag roşu arborat şi ies discuţii, că ei au plătit drumul, transportul, cazarea şi trebuie neapărat să intre în apă. Îi sfătuiesc să nu o facă, pentru că, după cum ştiţi, există multe accidente şi multe înecuri pe litoralul românesc şi este mai bine să nu intre în apă deloc, dar să mai vină şi anul viitor, şi în anii următori", adaugă Gelu Vătămănescu.

Ce sunt curenţii rip

"Curenţii rip se formează în general după furtuni, după ce este marea agitată. Furtunile sapă în anumite porţiuni de plajă, sapă culoare prin care valurile se retrag. În acel moment, orice turist este expus riscului de a se îneca, pentru că este tras către adânc, către larg. Fără ajutorul nostru, se iese foarte greu din curentul rip", a explicat Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie.

"Pe părinţi îi sfătuim să aibă grijă de copii în permanenţă, să fie cu ochii pe ei, să nu stea la bere sau pe şezlonguri şi copiii singuri în apă sau pe malul mării. Copiii sunt predispuşi înecului, mai uşor, chiar şi pe mare liniştită, pentru că nu ştiu să înoate şi se îneacă la apă mai mică, înaintea geamandurilor", încheie Gelu Vătămănescu.

