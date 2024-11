Una dintre victime este studentă la actorie şi a aflat siderată că are o datorie enormă.

"Am primit un mesaj conform căruia am făcut cost suplimentar in valoare de 440 de ron din SMS-uri internationale, dar eu in realitate nu am trimis niciun SMS international. Şi după am văzut că au fost trimise de pe telefonul meu vreo 500 de mesaje cu acelaşi text spre un număr canadian - wake up - acelaşi text de 500 de ori", a declarat Giulia Apostu, victimă.

Noua fraudă cu „SIM-ul fantomă“

Frauda „SIM-ul fantomă“ începe când un escroc înşeală operatorul de telefonie mobilă şi portează numărul de mobil al victimei pe SIM-ul lui.

"Respectivul atacator are o poveste foarte convingatoare prin care reuseste sa il convinga pe repectivul operator sa ii treaca numarul pe un alt SIM pe care il are. Făcand acest lucru, poti capta autentificarea in doi pasi pe care o ai pe dispozitivul respectiv", a declarat Silviu Stahie, specialist Bitfender.

Aşa se face că hackerii primesc codurile cu care autorizează propriile tranzacţii bancare. Experţii în cibersecurity recomandă să ne asigurăm că re-emiterea cartelei SIM nu se poate face fără parolă, să nu folosim acelaşi cod pentru mai multe conturi şi să îl schimbăm frecvent.

"Dacă se confirmă aceasta clonare a cartelei SIM, bineînţeles, primul pas este să se raporteze acest caz poliţiei. Ar trebui să fie contactată şi bancă şi să fie urmărite tranzacţiile care se fac în conturile noastre", a declarat Laura Voicu, Institutul de Prevenire a Criminalităţii IGPR.

"Mi se pare putin infricoşător, sincer, să poată cineva sa iti cloneze cartela", a declarat Giulia Apostu, victimă.

Cum te protejezi de atacuri

- Parolează re-emiterea cartelei SIM

- Nu folosi aceeaşi parolă pentru mai multe conturi

- Nu deschide link-uri primite pe e-mail, fără să verifici cine le-a trimis >

Europol a anihilat în anul 2020 o reţea care a păgubit cu peste trei milioane de euro peste 100 de victime din România, Austria şi Spania.

