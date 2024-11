Nouă metodă de înşelăciune, la cursele de taxi sau ridesharing. Cum a rămas un şofer din Suceava fără 2.400 de lei

Poliţiştii suceveni atrag atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune care are ca ţintă şoferii de taxi sau de ridesharig. Un şofer de ridesharing a rămas fără 2.400 de lei după de a luat, pe timp de noapte, un client, l-a dus la o adresă, iar acesta a revenit spunând că are 500 de euro pe care nu are unde să îi schimbe. Şoferul s-a oferit să îi schimbe valuta, iar a doua zi a constatat că bancnota de 500 de euro era, de fapt, o hârtie imprimată.