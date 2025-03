Incidentul extrem de grav s-a petrecut pe bulevardul Dimitrie Pompeiu zis şi bulevardul corporatiştilor dimineaţă, când toată zona este extrem de circulată şi aglomerată. Şina veche a străpuns podeaua unui tramvai din linia 36, fix în faţa unui scaun de călători. Din fericire, locul era liber.

Mărturia vatmanului

"A fost un cupon de 3 metri care s-a săltat pur şi simplu şi a intrat în podea. Erau câţiva călători, dar a fost norocul că nu a fost nimeni rănit. Linia este praf. Tot traseul liniei 36 aşa arată. Se sudează, dar linia fiind deteriorată în felul ăsta şi terasamentul ei, plăcile uzate, o sudează şi în câteva zile apare la loc", povesteşte vatmanul.

Reporter: De câţi ani lucraţi la STB?

Vatman: Din '92. 33 de ani.

Reporter: A fost vreodată infrastructura mai rău ca acum?

Vatman: Cred că nu.

"E foarte periculos. Ţi-e teamă dar na, ce să faci? Cu ce să mergi. Mi se pare aiurea pentru că nimeni nu face nimic. Sunt de zeci de ani aceleaşi sine", spune un călător. "Ai senzaţia de multe ori că o să sari de pe şine, pur şi simplu. Este riscant, dar urcăm cu speranţa că nu se întâmplă tocmai când suntem noi în tramvai", spune un altul.

Soluţia găsită de autorităţi

Din cauza şinelor extrem de vechi, tramvaiele nu vor mai circula deloc între bulevardul Dimitrie Pompeiu şi până la intersecţia cu Bd. Lacul Tei. Pe această porţiune vor fi introduse autobuzele 616 şi 636 până ce şinele se vor repara.

"Începând de mâine, 05.03.2025. Pentru preluarea fluxului de călători va fi înființată o linie navetă de autobuze. De asemenea, STB S.A. va solicita TPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov) și Primăriei Capitalei identificarea unor soluții alternative și pentru alte zone unde calea de rulare este deficitară, precum Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău, Calea Călărașilor și Bulevardul Corneliu Coposu", se arată într-un comunicat de presă STB.

Pe multe bulevarde sunt aceleaşi probleme. Şinele, care potrivit legii, au o durată de viaţă de 25 de ani, au ieşit de mult din uz. Aşa arată linia de tramvai de pe bulevardul Basarabia. O linie veche de mai bine de 50 de ani, timp in care aici nu s-au făcut modernizări. Vatmanii spun că aici se fac peticeli o dată pe săptămână.

"Cum se simte asta din tramvai? Zguduie toate maţele din tine. Îţi vine stomacul la gură. Bătaie de joc", spune un călător.

Primăria are în plan să modernizeze cei 50 de kilometri de şine vechi însă nu a găsit bani pentru a începe lucrările. "Dacă aţi începe anul acesta toate şantierele la liniile de tramvai, când ar fi gata? Pentru 11 dintre ele am vorbi de 2026 în vară, urmând ca lotul 1, care e cel mai lung şi are aproape 19 km, să fie finalizat în 2027", a declarat Cătălin Aflat, director de investiţii PMB.

Municipalitatea are un proiect şi pentru lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu, la două benzi pe sens și modernizarea liniile de tramvai, dar lucrările ar putea începe cel mai devreme la finalul acestui an.

