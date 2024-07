Şocul cultural suferit de o tânără din Indonezia când a ajuns prima dată în România: "Acest lucru nu se întâmplă la noi"

”Consumul de băuturi alcoolice e foarte normal. Aproape toate supermarketurile și restaurantele le vând, inclusiv vin și bere. Românii au chiar și o băutură specială numită ”pălincă”. Majoritatea românilor consumă mult alcool, și o doză sau două de bere, de multe ori, nu are efect asupra lor.

Şocul cultural

Când am vizitat o clinică medicală, am fost foarte surprinsă să văd că medicul avea un tatuaj destul de mare pe mână. În Indonezia, nu există o regulă scrisă conform căreia medicii nu pot avea tatuaje, dar până acum nu am întâlnit niciodată un medic cu un tatuaj. Când am venit prima dată în România, am fost surprins să văd un cuplu tânăr sărutându-se în autobuz, acest lucru nu este comun în Indonezia. În Indonezia, mulți oameni fumează, dar majoritatea sunt bărbați.

Există un stereotip conform căruia femeile care fumează nu sunt bune, așa că am fost foarte surprinsă să văd multe femei fumând în locuri publice când am fost în România”, a povestit tânăra într-un filmuleţ postat pe TikTok, conform stiridiaspora.ro.

