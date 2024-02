Vezi și

Încătuşat şi flancat de poliţişti, individul de 27 de ani a ajuns în arest preventiv seara trecută. Măsură care, însă, l-a nemulţumit, chiar dacă a condus maşina sub influenţa substanţelor psihoactive şi a alcoolului, şi a accidentat un poliţist.

Carmen Stoian, avocat: Familia m-a rugat frumos să nu luăm legătura cu presa şi eu trebuie să ascult rugămintea familiei. Da, i-au dat mandat de arestare.

Reporter: Aţi contestat mandatul?

Carmen Stoian, avocat: Da!

Însă apropiaţii tânărului susţin că acuzaţiile care i se aduc acestuia sunt nefondate. Ba mai mult, rudele spun că tot ceea ce a făcut băiatul ieri dimineaţă nu ar fi chiar o tragedie şi că nu a omorât pe nimeni ca să fie acuzat de ceva. Aceştia lansează şi acuzaţii la adresa agenţilor - tânărul ar fi fost bătut şi ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Totuşi camerele de supraveghere au filmat cum două maşini de poliţie îi blochează automobilul fugarului. Şoferul băut şi drogat s-a strecurat, însă, printre ele. A lovit un agent şi aproape l-a luat pe capotă. Poliţistul s-a ţinut pe picioare şi a mai încercat o dată, disperat, să oprească bolidul. Urmărirea a început ieri la ora patru şi jumătate dimineaţa, în zona cluburilor de lux din nordul Capitalei. Poliţiştii nu au reuşit să îl oprească nici când i-au aruncat în faţa maşinii benzi cu ţepi.

"Mai bine de un kilometru a parcurs bărbatul cu poliţiştii pe urmele sale. A abandonat apoi maşina în acest punct şi a luat-o la goană, la pas, în încercarea de a scăpa de agenţi", potrivit Bogdan Dinu, reporter Observator.

A fost prins, însă, rapid. În maşina lui, poliţiştii au găsit mai multe urme de praf alb, cel mai probabil cocaină. Anchetatorii le-au chemat la audieri şi pe cele două tinere de 20 de ani care erau cu el în limuzină. Fetele le-au spus că l-au cunoscut ieri-noapte, într-un club, şi că individul le ducea acasă.

Pasageră: El a părut un băiat foarte OK, că nu ne urcam în maşină cu el dacă el nu părea un băiat OK. Eu m-am trezit cu roşu şi albastru în spate. Asta e tot ce am văzut. Noi nu ştim ce era în capul acelui băiat.

Poliţistul lovit de şofer are răni la piciorul drept şi contuzii în regiunea abdominală.

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: Din fericire este în afara oricărui pericol, a suferit leziuni uşoare în urma acelei lovituri.

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne: Ştiu că s-au luat toate măsurile imediat după accident pentru a-i fi protejată viaţa. Este o meserie care implică riscuri, care nu e nici pe departe la acest moment remunerată corespunzător.

Şoferul este cercetat pentru trei infracţiuni: vătămare corporală, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa drogurilor.

