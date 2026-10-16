Marea Neagră devine tot mai caldă şi, prin urmare, primeşte musafiri neaşteptaţi. Pești originari din Pacific ajung să populeze apele litoralului românesc, iar rockfish-ul coreean este prins tot mai des de pescari. Unele exemplare au chiar și icre, semn că specia s-ar putea reproduce deja la noi. Peştele poate ajunge până la câteva kilograme şi este considerat o delicatesă în ţara sa de orgine. Specialişii spun că schimbările climatice favorizează aparaţia a tot mai multe specii la noi în ţară, care transformă treptat biodiversitatea din apele noastre.

Originar din nord-vestul Oceanului Pacific, rockfish-ul coreean a ajuns și s-a adaptat rapid în Marea Neagră. Pescarii îl prind tot mai des.

Rockfishul corean are un aspect aparte. Are un corp robust, cap mare și înotătoare cu țepi. Specialiștii cred că a ajuns în Marea Neagră cu ajutorul navelor comerciale, în apa de balast. De obicei trăiește în zonele stâncoase, pe lângă recife, de aici şi numele: rock, de la piatră.

Prezenţa rockfish-ului coreean a fost observată în apele noastre, pentru prima dată, în urmă cu 2 ani. De atunci, pescarii spun că îl prind tot mai des. Peştele se hrăneşte cu specii mai mici şi poate ajunge la greutate de aproximativ 3 kg.

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Un kilogram costă 63 de lei

"Deja atinge dimensiuni foarte mari, pe lângă asta, pescarii au semnalat exemplare şi cu icree deci se pare că se va înmulţi sau dacă nu cumva se înmulţeşte deja la litoralul românesc", a declarat Victor Niţă, biolog.

"Genul ăsta de peşti sunt foarte rezistenţi la condiţiile de mediu, chiar şi variaţii de temperatură şi în consecinţă îi văd ca unul dintre prădătorii supremi ai faunei de fund la Marea Neagră", a declarat Adrian Bîlbă, cercetător ştiinţific.

Peştele se vinde în Coreea de Sud cu echivalentul a 63 de lei kilogramul şi este considerat o delicatesă în bucătăria asiatică. Şi proprietarii restaurantelor de pe litoralul românesc iau acum în calcul introducerea lui în meniuri. Mai ales că are o carne slabă şi este bogat în vitamine şi acizi graşi.

"Are o carne destul de bun şi se pare că s-a aclimatizat condiţiilor de salinitate a Mării Negre. Ar atrage turiştii. Dacă îl aclimatizăm în Marea Neagră o să-l vindem şi în cherhanale", a declarat Sorin Mănăilă, manager restaurant pescăresc.

Rockfish-ul coreean nu este singura specie neobișnuită observată în ultimii ani în Marea Neagră. Tot mai multe specii ajung în această zonă și reușesc să se aclimatizeze în apele noastre, unde găsesc condiții favorabile pentru supraviețuire și, în unele cazuri, chiar pentru reproducere.

"Unul dintre motivele care ar putea sta la baza acestui fenomen ar fi influenţa schimbărilor climatice. În zona litoralului românesc, tempertura apei a crescut în ultimul deceniu cu aproximativ 2 grade. De aici fiind şi explicaţia apariţiei acestor specii nespecifice zonei noastre", a declarat Maria Mihailov, cercetător ştiinţific.

Printre acestea se numără crabul albastru american, lavracul, dorada, păstrăvul curcubeu, corbul de mare şi milacopul. În același timp, specialiștii au reușit să crească experimental, în ferme marine de pe litoral, și stridii japoneze, care au ajuns deja și în farfuriile turiștilor. Între timp, în Delta Dunării, creveții asiatici au devenit tot mai căutați, ajungând inclusiv în meniurile restaurantelor.