Peștii koi, apreciați pentru culorile spectaculoase și desenelor de pe solzi, au devenit un simbol al luxului în rândul milionarilor chinezi. Unii colecționari plătesc sute de mii sau chiar milioane de dolari pentru exemplarele considerate perfecte.

Noua pasiune a bogaților din China, pentru care sunt dispuși să plătească milioane de dolari - Sursa: Profimedia

Pasiunea pentru acești pești ornamentali a început să se dezvolte în China în anii ’90, când tot mai mulți oameni înstăriți au început să importe exemplare din Japonia. Printre aceștia se numără Pan Zhicheng, un fost antreprenor care și-a transformat pasiunea într-o afacere de amploare. În 2003, acesta și-a deschis propria fermă de koi în Foshan, investiția fiind estimată la cel puțin 100 de milioane de yuani, relatează Financial Times.

Peștii japonezi continuă să fie cei mai apreciați și să atingă cele mai mari prețuri. În 2018, un exemplar a fost vândut cu 1,8 milioane de dolari, stabilind un record mondial. Între timp, crescătorii chinezi au făcut progrese importante, iar în 2026 un pește provenit din ferma lui Pan Zhicheng a fost adjudecat pentru aproximativ 600.000 de dolari.

Colecționarea peștilor koi nu înseamnă doar achiziții costisitoare, ci și investiții în ferme specializate, iazuri amenajate și participări la competiții internaționale. Unele exemplare sunt supuse chiar și unor intervenții estetice pentru corectarea imperfecțiunilor.

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Totuși, piața începe să resimtă efectele încetinirii economiei chineze. Criza din sectorul imobiliar, consumul mai redus și campaniile autorităților împotriva corupției și cheltuielilor extravagante îi determină pe colecționari să fie mai prudenți. Achizițiile de lux au devenit mai discrete, iar bugetele alocate acestei pasiuni au scăzut.

Cu toate acestea, crescătorii și pasionații continuă să investească în exemplare valoroase.