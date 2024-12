Staţiunile din ţară au dat startul sezonului de schi. "Oamenii vor să schieze. Sporturile de iarnă cresc de la an la an, avem din ce în ce mai mulţi începători pe pârtii", anunță specialiștii citați de Ziarul Financiar.

România are 202 kilometri de pârtii de schi, mai mult faţă de anii trecuţi, dar sub ceea ce au ţări precum Austria, Franţa sau Italia.

Vremea rece şi precipitaţiile din ultima perioadă au dat drumul sezonului de schi din acest an în mai multe zone din ţară, iar operatorii pârtiilor au deschis mult mai devreme faţă de anii anterior. Sezonul trecut de schi a fost cel mai prost din ultimii ani din cauza vremii mai calde decât era normal şi a lipsei de precipitaţii.

Sinaia a deschis două pârtii încă de pe 28 noiembrie

Sinaia a deschis două pârtii încă de pe 28 noiembrie, cel mai devreme din ultimii zece ani, doar în sezonul din 2017 mai deschizând pe 30 noiembrie, spune Maria Floricica, directorul general al Transport Urban Sinaia.

"Am început cel mai devreme din ultimii zece ani, e un start timpuriu, condiţiile sunt foarte bune. Ceea ce observ este faptul că oamenii au apetit pentru schiat. Acum şapte ani, când am deschis pe 30 noeimbrie, au venit câţiva schiori în primele zile, dar apoi a fost gol până la vacanţa de iarnă. Acum sunt mulţi oameni pe pârtii, apetitul a crescut foarte mult în ultimii ani, avem chiar şi 1.500-2.000 de oameni pe zi", spune Maria Floricica.

Ea este de părere că oamenii au descoperit tot mai mult sporturile de iarnă, ceea ce i-a determinat să se îndrepte către astfel de sporturi. Numărul sportivilor care practică schi sau snowboard a crescut considerabil în ultimii ani. "Oamenii vor să schieze. Sporturile de iarnă cresc de la an la an, avem din ce în ce mai mulţi începători pe pârtii", adaugă ea.

Cea mai mare staţiune de schi din România

Sinaia este cea mai mare staţiune de schi din România, având 24 de pârtii omologate cu un total de 26 de kilometri. Pe al doilea loc se află Poiana Braşov, cu peste 15 kilometri de pârtii de schi, potrivit datelor de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Numărul pârtiilor omologate a crescut în acest an faţă de anii anteriori, fiind circa 202 kilometri în toată ţara. Cu toate că e un număr în creştere, România se află încă sub ţări precum Italia, Austria sau Franţa la capitolul staţiuni de schi. O singură staţiune din cele trei ţări are pârtii cu o lungime totală cât numără România în total.

Pentru a creşte numărul de pârtii de schi, implicit şi numărul de kilometri de pârtii, e nevoie de zeci de milioane de euro în staţiunile unde deja există câteva pârtii de schi. Pentru a crea de la zero un domeniu schiabil, investiţia ar creşte considerabil, iar pentru un business care se susţine câteva luni din an, o astfel de investiţie e greu de suportat.

O altă problemă a staţiunilor de schi din România este reprezentată de faptul că nu există o cartelă de acces pe pârtie valabilă pentru mai mulţi administratori de pârtii, câţi proprietari sunt, atâtea cartele, iar această lipsă de colaborare şi de parteneriat poate afecta pe termen lung mersul lucrurilor într-o staţiune. În Sinaia, lucrurile stau diferit pentru că tot transportul din Sinaia, cel urban şi de pe cablu, este administrat de o singură companie, anume Transport Urban Sinaia, iar oamenii îşi pot cumpăra un singur skipass.

