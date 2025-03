Cei aproximativ 20 de centimetri de zăpadă proaspătă, din această săptămână, ajută administratorii domeniilor schiabile să menţină pârtiile încă bune pentru câteva ture în clăpari sau pe placa de snowboard.

Pe o vreme ca de primăvară, mulţi speră şi la primul bronz de munte.

"N-are rost să stăm îmbrăcaţi prea gros. Ne bucurăm şi noi de primele raze de soare, poate primim şi puţin bronz că bronzul de munte e mai bun".

"Am prins o vreme superbă. Ne-am bucurat că înainte a nins puţin şi încă avem zăpadă", spun turiştii.

În aceste zile, în staţiune are loc olimpiada de iarnă destinată copiilor cu dizabilităţi din opt judeţe.

"Suntem chiar norocoşi în acest an. Simţim că a nins pentru aceşti copii în acest an, în martie, şi tot pentru ei a ieşit soarele azi. Suntem la a opta ediţie a jocurilor de iarnă pentru copiii cu dizabilităţi. Cea mai mare bucurie pe care o au an de an. De când începe februarie, încep să întrebe când mergem la Olimpiada Jocurilor de Iarnă de la Rânca", spune Simona Sgondea, profesoară.

Deşi au mai rămas câteva săptămâni până la Paşte, cabanierii au pregătit deja ofertele pentru cei care vor să petreacă la cota 1600.

"Din ce s-a mai anunţat, săptămâna viitoare, vom avea câţiva centimetri de zăpadă, posibil să avem de Paşte, pârtia M1 bună de schiat", spune Constantin Pănescu, administrator pensiune.

De pe masă, nu vor lipsi preparatele specifice Paştelui, dar nici ceaunele ori mielul la proţap.

"Ca de obicei, adică ouă roşii, drob, un miel la proţap, suntem pregătiţi", spune Iulian Chirău, administrator pensiune.

Preţurile vor fi mai mici decât în plin sezon. La cazare, tarifele vor porni de la 110 lei de persoană.

