Pe litoralul românesc apare o nouă plajă. 23 de hectare de nisip, protejate de furtuni de şapte diguri, construite din aproape un milion şi jumătate de tone de piatră.

Andreea Filip, reporter Observator: De 4 ani a fost nevoie pentru ca plaja de aici din Eforie Sud sa fie gata.Vorbim despre un sector de aproape 6 km, unde s-au folosit 3 milioane cubi de nisip.

În calea noii plaje au fost şi multe obstacole, care au lungit mult proiectul.

Marius Stamat, manager firmă de innisipare: În cadrul proiectului a fost identificată o epavă pentru care s-a cerut o cercetare arheologică extinsă și a doua problemă, să-i spunem, dar rezolvată, a fost cea despre care discutăm, acel habitat pentru un tip de scoica. A fost colectat substratul în care ele trăiesc, depozitat separat, facută nisiparea de protecție costieră, ulterior habitatul original a fost adus și pus în strat final și readuse scoicile în habitatul lor.

Hotelierii sunt sceptici

Sectoarele noi de plaja de la Eforie trebuie sa fie intabulate, pentru că sunt un teritoriu nou al României și abia apoi scoase la licitatii. O procedură care anii trecuţi a durat şi 6 luni. Acum, ministrul mediului promite că totul se va termina în 10 zile. Şi a avut un mesaj pentru cei care vor concesiona parcele de nisip.

Mircea Fechet, Ministrul Mediului: Noi sperăm să facă plaja și pe sezlong și pe nisip. Nu vor fi obligați să jupoaie turiștii, pe românește în cei doi ani cât au contract de închiriere. Dau exemplu șezlongului de 100 de lei pe care foarte mulți români, din păcate nu și-l permit.

Hotelierii sunt sceptici, însă. Experienţa de vara trecută le-a arătat că licitaţiile pentru plaje sunt greoaie.

Problemele de la Mamaia nu se vor repeta la noua plajă din Eforie Sud

Nicolae Bucovala, patron hotel: Noi nu avem autorizație vă spun de acum. Inchid beach barul și asta e. Anul trecut am avut contraoale ANPC, am angajat un arhitect care ne-a elaborat documentația, am depus, am luat avizele. Nu ne-a ieșit. Apare un scurt circuit între primărie și apele romane.

În altă ordine de idei, ministrul mediului spune că se pot rezolva uşor nemulţumirile turiştilor care se plâng de nisipul grosier de la Mamaia.

Mircea Fechet, ministrul mediului: Toate aceste lucrari beneficiaza de garantie la terminarea lucrariilor.

Problemele de la Mamaia nu se vor repeta la noua plajă din Eforie Sud. Firma de înnisipare a făcut studii amănunţite ca să vadă din ce loc poate extrage nisip fin.

