Mihaela Cheptene, o tânără de 24 de ani din Chișinău, a murit în mod tragic după ce s-a aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei Republicii Moldova. Tragedia s-a petrecut marți, pe 16 aprilie, în jurul orei 22:00. Tânăra a lăsat un ultim mesaj, înainte de a recurge la gestul extrem. "Am devenit un parazit al societății, cheltui bani și nimic nu fac", a scris ea, pe Facebook.

"În cadrul documentării s-a stabilit identitatea tinerii, aceasta s-a dovedit a fi în vârstă de 24 de ani. S-a aruncat în gol de la etajul 15 al blocului, iar la examinarea de către medicul legist urme de violență nu au fost depistate decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Pe caz a fost inițiată o anchetă în stabilirea tuturor circumstanțelor și ce a făcut-o pe tânără să recurgă la așa gest", a declarat ofițerul de presă a Direcției de poliție a municipiului Chișinău, Natalia Stati, potrivit Unimedia.

Tânăra a lăsat un mesaj de adio pe pagina sa de Facebook. "Să mă iertați pentru tot, toate. Nu am fost perfectă deloc, am supărat mulți oameni chiar pe care au ținut la mine cu adevărat sau poate și m-au iubit! Îmi cer iertare de la toți oamenii care m-au ajutat mă rog de mă iertați. Pentru că am devenit un parazit al societății cheltui bani și nimic nu fac. Îmi dau seama că fac un păcat foarte mare. Vă rog mult nu învinuiți pe nimeni, eu sunt vinovată pentru psihica mea. Mă doare tot", a scris ea pe pagina sa de Facebook.

"Mihaela nu mai este printre noi. A fost decizia ei să părăsească această lume. Apropiații ei se ocupă de pregătirile pentru ultimul ei drum și nu pot răspunde la mesaje și apeluri. Putem doar să ne rugăm pentru sufletul ei", au scris apropiații tinerei.

Conform sursei citate, în 2019 Mihaela a fost lovită pe trecerea de pietoni, în sectorul Ciocana, și a fost transportată la spital în stare de inconștiență. Ulterior, tânăra a suferit mai multe operații la creier.

