Summit tensionat la Bruxelles. Liderii UE nu s-au înțeles pe buget și s-au certat pe taxa de carbon

După o zi de aproape 14 ore de negocieri-maraton la Bruxelles, încheiate în miez de noapte, nu s-a ajuns la un acord asupra viitorului buget al UE, care va acoperi perioada 2028-2034. Următoarele discuţii pe această temă sunt așteptate în noiembrie. Prima zi a fost marcată și de o ceartă de trei ore pe noua taxă de carbon, peste care s-a trecut cu un compromis. Comisia Europeană trebuie să analizeze din nou efectele taxei și măsurile prin care populația poate fi protejată de scumpiri.

Deși negocierile pe bugetul multianual al UE avansează greu, iar calendarul este tot mai dificil, concluziile oficiale ale primei zile de summit mențin obiectivul încheierii unui acord până la sfârșitul acestui an.

Dacă nu se înțeleg până în decembrie, negocierile riscă să se împotmolească până în noiembrie anul viitor. Motivul? Anul viitor sunt alegeri în mai multe state importante, precum Franța, Italia și Polonia. Acestea ar putea bloca discuţiile și întârzia adoptarea bugetului, care trebuie să intre în vigoare în ianuarie 2028.

14 ore de negocieri. Liderii UE s-au certat trei ore pe taxa de carbon

O ceartă de aproape trei ore între liderii europeni a vizat noua taxă pe carbon. Amintim că ETS2 obligă furnizorii de carburanți și combustibili pentru încălzire să plătească pentru emisiile de carbon, iar aceste costuri se pot reflecta în prețurile la benzină, motorină și încălzirea locuințelor.

Articolul continuă după reclamă

Italia, Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia au cerut amânarea ei până în 2030, invocând prețurile deja ridicate la energie, în timp ce Germania, Franța și Spania au susținut menținerea calendarului actual. În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis. Liderii eurpeni au cerut Comisiei Europene să reevalueze impactul, fără să aprobe însă o nouă amânare.

În afară de aceste două puncte, şefii de stat și de guvern reuniți la Bruxelles au mai convenit să solicite Comisiei Europene să analizeze măsuri suplimentare pe termen scurt împotriva scumpirii energiei și să țină cont inclusiv de diferențele între prețurile la electricitate între statele membre.

Totodată, au agreat că este nevoie de sprijin pentru industriile afectate de prețurile la energie. Șefii de stat și de guvern din UE au salutat intenția Comisiei de a prelungi cadrul temporar de ajutoare de stat pentru sectoarele industriale cele mai expuse. Aici au salutat intenția Comisiei de a pregăti măsuri pentru creșterea capacității și eficienței rafinăriilor europene.

Referitor la problema accelerării reformelor pieței unice, reprezentanții celor 27 de state membre au cerut finalizarea negocierilor pe mai multe pachete legislative până la sfârșitul acestui an, inclusiv pentru industria auto, infrastructura energetică și simplificarea reglementărilor.

La capitolul extinderea UE, liderii europeni au salutat pregătirile pentru tratatul de aderare a Muntenegrului, dar au subliniat că aderarea statelor candidate depinde de progresele individuale și de reformele privind statul de drept

Ce urmează azi

A doua zi a summitului este consacrată printre altele şi războiului din Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski urmează să se adreseze direct liderilor europeni pentru a cere sprijin suplimentar.

Discuțiile au loc într-un moment în care aliații Ucrainei sunt tot mai îngrijorați de ultimele măsuri ale preşedintelui american Donald Trump, criticate ca fiind favorabile Rusiei. Momentul arată şi că există o criză de încredere între aliați legată de direcția politicii americane.

Tot azi, liderii europeni vor discuta cum să ne apărăm de atacurile hibride ale Rusiei. Se va vorbi inclusiv despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, o discuţie de care România este interesată în mod direct

Pe agendă se află și securitatea maritimă, precum și situația din Orientul Mijlociu. Un alt subiect fierbinte care ar putea provoca dispute este politica de migrație. Liderii urmează să discute dacă UE trebuie să introducă controale mai stricte.

Documente: Conclusions competitiveness MFF enlargement.pdf