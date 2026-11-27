Eșec total la summitul pentru stabilirea viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Țările bogate, care cer tăieri masive, au părăsit sala după contre cu grupul condus de România și Italia, care vrea fonduri mai mari pentru agricultură. Președintele Nicușor Dan a anunțat că țara noastră ar putea fi nevoită să contribuie mai mult la bugetul Uniunii. Discuțiile în contradictoriu vin într-un moment în care Donald Trump a cerut Ucrainei să nu extindă războiul. Președintele Statelor Unite a amânat pentru la anul decizia privind posibila retragere a trupelor americane din Europa.

După 15 ore de negocieri dure, liderii europeni s-au despărțit fără un acord în privința felului în care se vor împărți banii în perioada 2028–2034. Neînțelegerile au fost atât de mari încât discuțiile nici nu au mai fost reluate azi, așa cum era programat.

La negocieri, România și celelalte state din grupul Prietenii Coeziunii, printre care Spania și Italia, au cerut, susținute de Franța, un buget mai mare și protejarea cheltuielilor "tradiționale" ale UE în agricultură și în infrastructura din regiunile mai sărace.

"Suntem pe cale să oficializăm o prăpastie tot mai mare în ceea ce privește investițiile publice între Europa, pe de o parte, și China și Statele Unite, pe de altă parte. Reducerile în valoare de 204 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei reprezintă, în opinia mea, o greșeală strategică", a spus președintele Franței, Emmanuel Macron.

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Şapte state cer ca UE să redirecționeze mai mulți bani către apărare și securitate

În replică, Germania, Olanda și alte cinci state dintre cele care contribuie cel mai mult cer ca blocul comunitar să redirecționeze mai mulți bani către apărare și securitate.

"Nu ne vom opri la 204 miliarde", a spus cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Ultima șansă pentru a ajunge la un acord este pe 17 decembrie. De la 1 ianuarie, Emmanuel Macron nu mai poate semna documentul, pentru că se apropie de finalul mandatului. De la Bruxelles, Nicușor Dan dă asigurări că România va rămâne un beneficiar net de fonduri europene, chiar dacă va fi nevoită să contribuie cu mai mulți bani, proporțional cu creșterea PIB-ului din ultimii ani.

"Nu trebuie să mai avem așteptarea ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Așteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu doi euro ca să primească trei euro", a spus președintele României, Nicușor Dan.

Trump pune iarăşi presiune pe Kiev

Blocajul vine într-un moment în care Donald Trump pune iarăși presiune pe Kiev. Președintele american a schimbat textul declarației de după întâlnirea cu șeful NATO și a scris că nici Ucraina, nu doar Rusia, nu trebuie să extindă războiul.

"Aș putea spune: «(Putin – n.r.) nu îmi este prieten». Și atunci am avea aceeași problemă pe care o au Zelenski și Putin", a spus președintele american Donald Trump.

Presa poloneză scrie că liderul de la Casa Albă a amânat pentru anul viitor decizia privind retragerea trupelor americane din Europa. Pentagonul studiază acum propunerile unor state precum România sau Polonia de a achita ele o parte dintre costurile găzduirii forțelor americane.