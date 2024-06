Bărbatul de 70 de ani plecase de acasă pentru a-şi vizita nişte amici din Alba Iulia. Pe drum însă, undeva prin localitatea Răhău destinul avea altceva pregătit pentru el. La un moment dat a pierdut brusc controlul maşinii şi s-a prăbuşit într-o prăpastie. Şoferul a rămas captiv între fiarele autoturismului, iar telefonul său a ajuns pe bancheta din spate. A fost clipa în care bărbatul şi-a pierdut orice speranţă. A petrecut aproape 35 de ore în maşină, timp în care familia sa îl căuta disperată.

Bărbatul a fost găsit de poliţişti după 35 de ore

"Am fost sesizaţi despre plecare voluntară de acasă a unei persoane de 70 de ani din comuna Cîlnic şi care nu s-a mai întors. Au fost vizualizate camerele de supraveghere atât de pe raza municipiului Sebeş şi de pe raza altor comune", a declarat Florin Dobre, şeful Secției 7 Poliție Rurală Sebeș.

Iar imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat maşina bărbatului care ieşea din municipiul Sebeş.

"Am luat la pas toată această zonă, ocazie cu care am sesizat faptul că un arbore este decojit. Mai mult decât atât, în momentul în care am ajuns lângă acel arbore, se observă urme de vopsea, astfel încât am început să cercetăm zona", a mai declarat Florin Dobre, şeful Secției 7 Poliție Rurală Sebeș.

După ce au pus cap la cap fiecare detaliu, în cele din urmă, agenţii au ajuns la locul accidentului.

"Am procedat la verificare DN1, între Sebeş şi Cîlnic, ocazie cu care pe marginea DN1 a fost identificat autoturismul şi persoana încarcerată, motiv pentru care s-a solicitat prezenţa la faţa locului a instituțiilor abilitate în descarcerare şi preluare, inclusiv SMURD-ul", a mai declarat Florin Dobre, şeful Secției 7 Poliție Rurală Sebeș.

Împreună, într-o misiune dramatică, poliţiştii, medicii şi pompierii s-au luptat să-l scoată pe bărbat din maşina distrusă.

"În urma intervenţiei, s-a reuşit extragerea victimei din autoturism, în stare conștientă, iar ulterior aceasta a fost predată echipajului medical prezent la locul solicitării", a precizat Alexandru Crisan, purtător de cuvânt ISU Alba.

Zeci de ore l-au căutat echipajele de salvare pe bărbatul de 70 de ani, care a scăpat ca prin minune cu doar câteva zgârieturi.

