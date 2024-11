Aeroportul Henri Coandă este tranzitat zilnic de zeci de mii de călători. Fiind cel mai mare din ţară, aici sunt si cele mai multe probleme. In fiecare zi, zeci de pasageri reclamă bagaje pierdute, distruse sau, din ce in ce mai des, furate. Doar in primele 10 luni ale acestui an la nivelul tarii au fost inregistrate 129 de furturi din aeroporturi. Aproape toate s-au întâmplat in Aeroportul Henri Coandă. In ultima luna, angajatii a trei firme care opereaza aici au fost saltati de politistii de la Transporturi.

Pasagerii pot cere despăgubiri. Doar că de cele mai multe ori, banii ajung greu şi nu acoperă complet contravaloarea bunurilor furate

Cel mai des din bagaje dispar bani, bijuterii, tigari si parfumuri. O solutie ar fi protejarea valizelor cu folie sau cu lacăte. Dar nici aceste metode nu oferă securitate maximă. "Am călătorit destul de mult impreuna cu turistii si am avut cazuri in care lacatele au fost efectiv sparte in timpul controalelor de Securitate. Lacatul si pentru infractori este un obiect de design, nu un obiect care arata siguranta", a declarat Florin Ionescu, agent de turism.

Pasagerii pot cere despăgubiri. Doar ca de cele mai multe ori, banii ajung greu şi nu acoperă complet contravaloarea bunurilor furate. "Ele nu pot fi dovedite decat in urma unei investigatii care include Politia sau in masura in care exista o diferenta intre kilogramele bagajului inregistrat şi kilogramele pe care bagajul il are in momentul in care pasajerul il ridica. Se va plati un kilogram de bagaj şi nu valoarea bunului disparut. De aceea este util sa avem o asiguratre de calatorie pentru ca asiguratorul va prelua aceste facturi si ne va deconta inaintea operatorului aerian", a declarat Ramona Colea, director companie despăgubiri. Cea mai sigură soluţie este totusi sa luam bunurile de valoare intr-un bagaj de mână pe care sa il avem tot timpul la noi.

Ana Grigore

