TAROM va relua zborurile spre Tel Aviv de anul viitor. Cursele vor fi operate de două ori pe săptămână

Prima cursa, programată pentru data de 01 ianuarie 2024, cu numărul RO155/6 va fi operată conform următorului orar de zbor:

RO155: plecare din Bucuresti (OTP) la ora 20.45 si sosire la Tel Aviv (TLV) la ora 23.20 in data de 01 ianuarie 2024

RO156: plecare din Tel Aviv (TLV) la ora 00.20 si sosire la Bucuresti (OTP) la ora 03.05 in data de 02 ianarie 2024

"Compania TAROM monitorizează în continuare situatia de securitate din Israel si este in permanenta comunicare cu autoritatile locale si internationale in vederea reluarii operarii. In contextul reluarii operarii și a schimbării situației actuale din Israel, program de zbor va fi ajustat corespunzator si va fi reflectat in sistemele de rezervari", a transms compania de zbor.

Zborurile vor fi joia şi duminica

Din a doua săptămână a lunii ianuarie 2024, compania TAROM va opera două curse saptamanale, în zilele de joi şi duminică, având în analiză dezvoltarea progresivă a operării în funcţie de situaţia din Israel.

Zborurile spre Israel au fost anulate la începutul lunii octombrie, după declanşarea conflictului dintre Hamas şi Israel.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!