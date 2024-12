Taxa care a încins spiritele în Sectorul 4 al Capitalei, aplicată şi la Constanţa: Vom plăti o taxă pentru nimic, pentru o şansă

Taxa de parcare pentru şoferii care nu au loc parcare stârneşte un scandal imens în sectorul 4 din Bucureşti. Consilierii locali de la două partide cer în instanţă anularea tarifului de 540 de lei pe an. După acelaşi model, şi primăria Constanţei va taxa şoferii fără loc rezervat.

Zeci de mii de şoferi care nu au loc de parcare rezidenţial vor trebui să plătească de la 1 ianuarie noua taxă de dezvoltare urbană impusă de primăria sectorului 4 al Capitalei. Revoltaţi, oamenii consideră că nu au niciun motiv să dea bani în plus.

"Plătesc taxe şi impozite pe apartament, pe maşină. Plătim taxe şi impozite pe orice, orice venit, orice bun deţinem. Şi chiar şi pentru ce nu deţineţi de anul viitor. Se pare că da. Vom plăti şi pentru o parcare pe care nu o să o avem sau se va construi, nu ştim când", spune un localnic.

Noua taxă le va asigura şoferilor accesul în aceste parcări publice fără barieră din Sectorul 4 al Capitalei. În această situaţie sunt peste 80.000 de şoferi la un total de sub 10.000 de astfel de locuri. "De fapt vom plăti o taxă pentru nimic, pentru o şansă. Este un soi de joc de noroc. 20.05 Ne învârtim pe aici ne vedem seara cum se fac ture pe bulevardul Şincai în cautarea unui loc de parcare".

Vezi și

USR şi REPER au atacat taxa în instanţă

Consilierii locali de la partidele USR şi REPER au atacat noua taxă în instanţă, pe motiv că este abuzivă şi încalcă Codul Fiscal. Speră să reuşească suspendarea ei până la sfârşitul anului.

"Se numeşte taxa de dezvoltare urbană, dar mâine ar putea să vină cu ideea: hai să sustinem natalitatea, punem o taxă pentru cei care nu au copii. Să sancţionezi nişte oameni care nu au primit de la tine, de la PS4, loc de parcare să plăteşti mai mult ca nebeneficiar de loc de parcare decât ca loc de parcare este efectiv aberant", spune Cătălin Teniţă, consilier local REPER.

"Este o taxă profund nedreaptă şi de fapt penalizează locuitorii Sectorului 4 fără a le oferi soluţii. Se achită impozite, taxe pe autoturisme deci Deja oamenii oricum plătesc impozite şi taxe şi această problemă nu dispare prin a le lua o sumă atât de mare pe an", explică Simona Spătaru, preşedintele USR Sectorul 4.

Şi la Constanţa şoferii vor plăti 200 de lei pe an dacă nu au loc de parcare - taxă de ocupare a domeniului public. "E obligatoriu? Nu aş fi de acord, dar asta e situaţia în momentul de faţă. Avem două maşini. Primăria nu ar trebui să asigure locuri de parcare suficiente ca după aia să perceapă această taxa? O taxă care o consider abuzivă totuşi". Şi şoferii care au deja loc de parcare vor plăti în plus la Constanţa. Taxa se dublează, aproape, şi ajunge la 500 de lei anual.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi plafonarea RCA şi la buzunar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰