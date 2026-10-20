Posbilă tentativă de sinucidere în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu. Circulaţia trenurilor este blocată în sensul spre Pipera.

Victimei i se acordă prim-ajutor la faţa locului. Este vorba de un bărbat de 20 de ani, care a fost prins între garnitura de metrou şi parapet. Tânărul este conştient și prezintă multiple traumatisme.

Din primele informaţii, călătorii au fost îndemnaţi să se îndrepte în faţa metroului pentru a ieşi, pentru că jumăte din el a rămas în tunel.

Anunţul Metrorex

Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

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În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri. Vom reveni cu detalii când circulația se va relua în condiții normale.

Ce spun polițiștii

Astăzi, 20 octombrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 10.35 cu privire la faptul că, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.

La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia.

Verificările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.