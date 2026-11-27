Programul Metrorex în minivacanţa de 1 Decembrie. Cum circulă trenurile de Sfântul Andrei şi Ziua Naţională
Cum circulă metrourile în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2026 - iStock
Metrorex anunţă cum vor circula metrourile în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, cu prilejul zilei de Sfântul Andrei şi a Zilei Naţionale a României.
În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor specifice zilelor de weekend și sărbătorilor legale, transmite Metrorex într-un comunicat.
În funcţie de fluxurile de călători, numărul trenurilor va fi suplimentat, dacă acest lucru va fi necesar, astfel încât desfăşurarea în condiții optime a transportului cu metroul să nu fie afectată, se arată în comunicat.
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