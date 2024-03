"Tirul a dat în noi, peste toţi". A urcat beat la volan şi putea provoca un carnagiu: două TIR-uri s-au ciocnit violent în Mehedinţi. Unul dintre mastodonţi a izbit un microbuz

"Tirul a dat în noi, peste toţi", spune un martor. Accidentul s-a produs în zona Vămii Porțile de Fier I, din judeţul Mehedinţi. Deşi consumase alcool, şoferul TIR-ului nu a avut nicio reţinere să se urce beat la volan. Cursa bărbatului nu a durat mult, după ce a reuşit să parcurgă câţiva kilometri, acesta a pierdut brusc controlul mastodontului. A urmat o ciocnire în lanţ.

La testarea cu aparatul etilotest, şoferul vinovat a avut o alcoolemie de 0.16 mg/l

Şocat de scenele care se derulau în faţa ta, şoferul microbuzului a încercat o manevră riscantă, dar care cel mai probabil a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte. "Am tras stânga de volan, altfel intra frontal în noi", a declarat şoferul microbuzului. Impactul a fost atât de violent încât doi pasageri au rămas încarceraţi. Speriaţi, ceilalţi participanţi la trafic au dat alarma. Imediat, la faţa locului au ajuns mai multe echipaje de intervenţie. "Persoanelor le-au fost acordate îngrijiri medicale, au fost evaluate de către SMURD şi de către SAJ. Au fost transportate la spital cu politraume", a declarat Flavius Iscru, ISU Drobeta.

"În urma accidentului şase persoane au fost rănite, iar unul dintre conducătorii auto se afla sub influenţa băuturilor alcoolice", a declarat Cătălin Vulcănescu, şef Serviciul Rutier Mehedinţi. Pasagerii microbuzului se întorceau acasă din Italia. La testarea cu aparatul etilotest, şoferul vinovat a avut o alcoolemie de 0.16 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

