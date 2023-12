Vezi și

Uliţele pietruite şi înguste ale Muzeului Satului din Baia Mare au fost neîncăpătoare. În gospodăriile vechi, gazdele din cele patru regiuni ale Maramureşului s-au pregătit de dimineaţă pentru a-şi primi turiştii aşa cum se cuvinte.

Laurenţiu Batin, primar Giuleşti: Am pregătit şi balmoş şi tocăniţă de porc tot ce se mai poate, cozonaci tradiţionali, prăjituri şi nu mai vorbesc de mere şi nuci.

Turiştii nu s-au lăsat rugaţi să guste preparatele tradiţionale

Turist englez: E foarte frumos, iubesc să fiu aici. Prin comparaţie cu Londra, care este un oraş foarte aglomerat, aici ai spaţiu în aer liber, mâncare, oameni.

Atracţia cea mai mare au fost dracii, care - deşi arată înspăimântător - au fost cei mai fotografiaţi.

Localnic: Sunt îmbrăcat de drac. Dracii au rolul de a-l ispiti pe Irod, să omoare cei 40 de mii de prunci, e teatrul popular, viflaimul care reprezintă naşterea Domnului.

Costumul cu zeci de clopote care cântăreşte peste 40 de kilograme, i-a atras atenţia şi unei turiste din Indonezia.

Turist străin: Am fost la Cavnic ieri şi am văzut parada de pe stradă, dar nu am avut şansa să fac o poză. Pentru mine, asta este foarte frumos, este interesant, este artă, cultură.

Crăciunul se apropie de final, însă - pentru gazde - urmează un nou tur de forţă. În curând vor începe pregătirile pentru Anul Nou, când vor primi şi mai mulţi turişti din toate colţurile lumii.

