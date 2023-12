Vezi și

Colindători-gazdă: Nu am venit aici să stăm, nici mâncarea s-o mâncăm, nici băutura să o bem. Am venit la această gazdă că am auzit că are două fete frumoase. Dumnezeu bun să le ţină şi la anul să mai vină. Fetele sunt invitate diseară la ora 8 la gazdă, cu acordul părinţilor. Da sau nu?

- Da.

Tradiţii şi obiceiuri în a doua zi de Crăciun

În a doua zi de Crăciun, tinerii din localitatea Daia Română din judeţul Alba se îmbracă în costume populare şi merg din casă în casă să invite fetele la bal. După ce primesc aprobarea părinţilor, le iau la dans şi primesc - în schimb - prăjituri, cozonac şi cu un pahar de vin.

Fată: I-am aşteptat pe băieţi cu prăjituri, cu vin şi cu cafea şi m-am îmbrăcat în haine româneşti să dansez.

Alaiul de flăcăi şi fete colindă apoi pe uliţele satului, iar seară se adună la Balul Fetelor.

În a doua zi de Crăciun, tinerii din localitatea sibiană Sadu se îmbracă în haine de sărbătoare şi dansează pe uliţele satului.

Tânăr: Portul îi am de la bunicii mei, după aceea au urmat părinţii şi acum eu o să duc tradiţa mai departe. Avem aici scris şi de când este şi numele bunicilor.

Tinerii, însoţiţi de alţi localnici, pleacă apoi spre casa primarului pentru a-l colinda.

Valentin Ivan, primar Sadu: E o sărbătoare mare. Curtea devine neîncăpătoare. E o bucurie nespus de mare că astăzi suntem gazda celei mai mari colinde pe care o are comunitata noastră.

În comuna Călinești din judeţul Maramureș, a doua zi de Crăciun este dedicată colindării rudelor şi prietenilor.

După ce cântă, colindătorii sunt cinstiţi cu cele mai bune preparate locale.

Colindător: Tare bune le-ai facut. Toate sunt bune, ori suntem noi flămânde.

Gazda: Bucuria cea mai mare este să ne vedem şi să ne cântăm, să arătăm că ne iubim pentru că prin forma asta de a ne vizita unii pe alţii arătăm că ne iubim unii pe alţii.

La final, colindătorii şi gazda ciocnesc un pahar de horincă, îşi urează toate cele bune.

