Liviu are 30 de ani şi e pasionat de tradiţii şi folclor românesc. În casa strămoşească, transformată chiar de el într-un muzeu, tânărul a adunat nu mai puţin de 300 de costume tradiţionale de la diverşi bătrâni. Cel mai valoros din colecţie are o vechime de un secol şi este suflată cu argint.

"Avem o zăvelcă, un vâlnic tradiţional de sărbătoare pe care îl purtau decât femeile înstărite. Ele aveau costume pentru fiecare etapă a vieţii", a explicat Liviu Olteanu pentru Observator.

Iar lada cu zestre a bunicii este foarte încăpătoare. Obiecte de ceramică, lut, piese de mobilier vechi, carpete, dar şi o icoană care, spune el, îi linişteşte sufletul.

Vezi și

"O icoană foarte veche, de secol XIX, de pe la 1800, am făcut rost de ea chiar zilele acestea, de la o bătrânică", a continuat acesta.

Liviu a cumpărat casa-muzeu

Această casă plină de obiecte tradiţionale nu este una moştenită de la străbunii săi, ci a fost cumpărată.

"M-am gândit cumva că trebuie să am și eu căsuța mea. Eu întotdeauna m-am simțit atras de lumea asta a satului. Şi poate şi datorită acestui fapt am fost atras și mi-am dorit şi să transform această casă într-o casă muzeu. N-a costat mult, am investit mai mult sufletește pentru că am încercat să-mi adun aici toate amintirile", a concluzionat tânărul.

Tânărul este singurul care deţine un muzeu privat în zona lui ceea ce îl face să se simtă şi mai mândru.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Ultimele studii arată că 50% dintre angajaţi vor trebui să-şi găsească alt job din pricina AI până în 2030. Credeţi că e posibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰