Suspecții au fost arestați pe baza anchetei detectivilor olandezi, a imaginilor de pe camerele de luat vederi și a numeroaselor ponturi primite de la public. "La acest moment, sunt reținute trei persoane de către poliția olandeză. Niciunul dintre cei trei nu este român. Mulțumim poliției olandeze și celorlalți parteneri externi. Rămânem în contact cu toate autoritățile implicate, scopul fiind recuperarea bunurilor furate", a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

Cei trei olandezi au fost arestați în orașul Heerhugowaard, din provincia Olanda de Nord. Momentan, nu se știe dacă obiectele de patrimoniu furate au fost găsite, însă primarul orașului Assen din Olanda face în continuare apel la cetățeni să ajute cu orice informație, chiar și sub anonimat. "Este o veste bună că suspecții au fost arestați! Acesta este un pas foarte important. Felicit poliția și procuratura. Au făcut tot ce au putut pentru a-i găsi pe acești suspecți. Vor continua ancheta, pentru că cel mai important este ca piesele de muzeu furate să fie găsite în starea inițială. Apelul rămâne așadar: returnați obiectele de valoare în starea inițială! Sunt o parte importantă a istoriei României și sunt de neînlocuit. Deci, dacă știți unde sunt, vă rugăm să ne anunțați cât mai curând posibil. Acest lucru se poate face și în mod anonim. De asemenea, polițiștii îl caută în continuare pe bărbatul din magazinul de bricolaj. Orice ajutor este foarte binevenit!", a spus Marco Out, primarul orașului Assen.

Și premierul Marcel Ciolacu a felicitat poliția olandeză pentru arestare și a transmis că țara noastră va colabora în continuare cu autoritățile olandeze. "Salut anunțul poliției olandeze, care investighează furtul de obiecte de patrimoniu românesc de la Muzeul Drents, că trei suspecți au fost arestați. Primul pas bun, trebuie să rămânem concentrați și vom continua să cooperăm strâns cu autoritățile olandeze până când obiectele noastre patrimoniale prețuite vor fi recuperate și returnate în siguranță în România", a transmis Marcel Ciolacu, premierul României.

Un al patrulea suspect, căutat de poliţia olandeză

Un al patrulea suspect este în continuare căutat de polițiștii olandezi, care au făcut publică o fotografie cu el. O cameră de supraveghere dintr-un magazin de bricolaj l-a surprins, cu două zile înainte de tâlhărie, în jurul prânzului. Individul, care nu pare să aibă mai mult de 30 de ani, e îmbrăcat în blugi, un hanorac negru, iar fața o are ascunsă sub o șapcă și ochelari de vedere. Cel mai probabil, este momentul în care a cumpărat mai multe unelte care să-l ajute să spargă ușa muzeului și vitrinele din interior. Bănuiala este că a cumpărat de aici uneltele necesare furtului de la muzeu: o rangă, un ciocan mai mare ca acesta și un baros, care momentan nu se mai află la vânzare. De altfel, la cinci zile de la jaf, polițiștii au prezentat ustensilele folosite în timpul loviturii. "Am scos un al doilea ciocan din apa din jurul muzeului. Vorbim de două capete de ciocan similare. Avem o poză cu ele. Și, de asemenea, o rangă", a declarat un ofițer de poliție olandez.

"Dacă oamenii găsesc obiecte în jurul muzeului care ar putea fi folosite într-un furt, le cerem să ne contacteze direct. Gândiți-vă la îmbrăcămintea care ar fi putut fi aruncată de făptuitori", a spus Mandy Groenewegen, ofițer olandez.

Apel public către jefuitori

Directorul Muzeului Drents a făcut un apel public către jefuitori. "Vă rog să le aduceți înapoi. Să ne asigurăm că românii se pot mândri cu propriile lor lucruri din nou. Ajutați-ne. Dacă e prea greu să apelați la poliție, contactați muzeul. Luați-vă măsuri de precauție, dar asigurați-vă că românii își recuperează piesele", a transmis Harry Tupan, directorul Muzeului Assen.

După acest interviu, poliția olandeză a primit peste 120 de ponturi. Ca să ajute la ancheta dificilă, din țară au plecat spre Assen un polițist și un procuror.

"Această infracțiune de sustragere este în competența autorităților judiciare din Olanda. Își asumă responsabilitatea pentru promptitudine, pentru seriozitate și pentru realizarea unei investigații efective", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

"Partea olandeză este pe deplin conștientă de semnificația acestui moment și a dat asigurări depline că sunt total implicați. Există o preocupare reală pentru această investigație, iar acest caz este prioritatea numărul unu pentru ambele părți", a spus şi Alex Florența, procuror general.

Expert: Singurul mod în care vor obține ceva de pe ele este dacă le topesc și vând aurul pur

Experții spun că șansele să mai fie recuperate comorile dacice scad cu fiecare zi care trece. Christopher Marinello se ocupă cu recuperarea obiectelor de artă furate de aproape 40 de ani.

"Ca să fie găsite intacte, trebuie să se întâmple foarte curând, pentru că, din păcate, aceste obiecte nu pot fi vândute de infractori. Ei știu că nu se pot muta în altă țară și să încerce să le vândă. Singurul mod în care vor obține ceva de pe ele este dacă le topesc și vând aurul pur. Acest coif și aceste brățări de aur pot fi topite și nimeni nu va fi vreodată în măsură să le urmărească", a declarat Christopher A. Marinello, expert în furturi de artă.

Ministrul Justiției Radu Marinescu anunță că astăzi se va întâlni cu omologul olandez la Varșovia și va discuta pe larg despre cât de important este ca ancheta să nu bată pasul pe loc, iar cazul să fie tratat cu maxim interes.

