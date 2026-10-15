Lovitură pentru AnimaWings. Tribunalul Bucureşti a respins cererea prin care compania aeriană a solicitat intrarea în insolvenţă.

Problemele nu se opresc însă aici: creditorii, printre care Banca Transilvania, ROMATSA şi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, îşi vor susţine separat cererile în instanţă, pe 11 noiembrie.

Compania ceruse protecţia legii pentru a-şi stabiliza activitatea şi a-şi restructura datoriile. În ultimele săptămâni, AnimaWings a anunţat retragerea treptată din serviciu a celor şase aeronave Airbus A220-300, invocând probleme tehnice repetate, şi a suspendat toate zborurile regulate până pe 25 octombrie.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune.

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Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noștri și menținerea unui număr cât mai mare de zboruri.

AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, a declarat Marius Pandel, CEO-ul companiei.

Respingerea cererii proprii de insolvenţă nu înseamnă însă că demersurile creditorilor s-au încheiat. Verdictul privind solicitările acestora urmează să fie dat separat.