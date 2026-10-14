AnimaWings nu intră încă în insolvenţă. Cererea companiei aeriene a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti

''În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenței. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru și Asociații, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi București SA și acordă termen pentru soluționarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00. Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi București SA cu mențiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri și înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare'', se arată în decizia tribunalului.

Cererea de intrare în insolvență a fost depusă de AnimaWings pe 30 septembrie, cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă.

Reprezentanții companiei susțineau că structura financiară a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei.

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Conform portalului instanțelor de judecată, pe lista creditorilor se află Banca Transilvania, ROMATSA, mai multe SRL-uri și persoane fizice, dar și nouă aeroporturi din țară.