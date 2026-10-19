Ultimele postări făcute de Andi, elevul agresor din Bistriţa, chiar înainte de atac. Mesajul secret transmis

Cu doar câteva minute înainte de atac, Andi, elevul agresor din Bistriţa s-a fotografiat în baia şcolii şi a făcut un gest care aminteşte de un alt caz dramatic dintr-o şcoală din America. Pe 16 decembrie 2024, Natalie Lynn "Samantha" Rupnow, în vârstă de 15 ani a venit înarmată la Școala Creștină Abundant Life din Madison, Wisconsin, Statele Unite şi a ucis două persoane au fost ucise și alte șase au fost rănite. Ulterior, tânără s-a sinucis. Şi ea se fotografiase cu semnul "OK", care din 2017 a căpătat o altă semnificaţie.

În imaginile postate de Andi pe story, tânărul apare cu o cască de protecţie şi cu mască, ţinând în mână un cuţit, cel mai probabil cel cu care profesoara de matematică şi un elev au fost atacaţi. În altă imagine, unde apare şi semnul Ok, tânărul a scris "Asta e băieţi, m-am pregătit pentru asta timp de opt luni, ne vedem în Valhalla". Într-o altă postare, elevul de 13 ani a scris: "O fac. Habar nu au cât de periculos sunt".

Ulterior, tânărul a vrut să intre în clasă a VI-a, unde voia să atace un copil de altă etnie. Profesoara de matematică a încercat să îl împiedice, moment în care elevul a înjunghiat-o la nivelul capului şi în zona lateral abdominală. Femeia a apucat să strige după ajutor. Elevii din clasă au încercat să sară în ajutorul colegului vizat de atac, iar în urma acestei agresiuni, un alt copil a fost rănit.

14 persoane au suferit atacuri de panică

Pe lângă cele două persoane transportate la spital în primele momente ale intervenției, au mai fost evaluate medical 14 persoane, dintre care 13 minori, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, și un adult, în vârstă de 55 de ani, care au suferit atacuri de panică.

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Triajul și evaluarea medicală a persoanelor implicate au fost asigurate de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, împreună cu medicul șef și asistentul șef ai UPU-SMURD Bistrița.

În urma evaluării, un minor în vârstă de 13 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral de gradul 0, a fost transportat la UPU Pediatrie Bistrița de către un echipaj de prim ajutor SMURD, pentru investigații medicale suplimentare. Coordonarea operațională a intervenției echipajelor de salvatori a fost asigurată, la fața locului, de inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud.

Ce înseamnă "OK", gestul făcut de Andi înainte de atac

Gestul "OK", în care degetul mare și degetul arătător se ating, în timp ce celelalte degete ale mâinii sunt ținute întinse, este un gest bine cunoscut, cu origini străvechi, care a apărut de-a lungul timpului în numeroase culturi, având semnificații diferite. În prezent, într-o utilizare care datează cel puțin din secolul al XVII-lea, în Marea Britanie, gestul exprimă cel mai frecvent înțelegere, acord, aprobare sau faptul că totul este în regulă. Începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea, gestul a devenit tot mai mult asociat cu termenul "okay" și cu abrevierea acestuia, "OK", scrie ADL.

Gestul are, de asemenea, o semnificație importantă în hinduism, budism și yoga, unde este cunoscut sub denumirea de mudra sau vitarka mudra, fiind un simbol al perfecțiunii interioare. În plus, gestul "OK" stă la baza mai multor cuvinte sau concepte din limbajul semnelor american și este întâlnit în numeroase alte contexte. În majoritatea situațiilor, folosirea simbolului "OK" este complet nevinovată și inofensivă.

Cum a ajuns gestul "OK" să fie asociat cu supremația albă

În 2017, gestul "OK" a căpătat o semnificație nouă și diferită, în urma unei farse puse la cale de utilizatori ai platformei online 4chan.

Aceștia au încercat să promoveze în mod fals gestul drept un simbol al urii, susținând că poziția degetelor ar reprezenta literele "WP", prescurtarea expresiei englezești "white power" ("puterea albilor"), asociată ideologiei supremației albe.

Farsa legată de gestul "OK" a fost doar cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni similare organizate pe 4chan, care vizau diferite simboluri considerate în mod obișnuit inofensive.

În fiecare dintre aceste cazuri, autorii farselor sperau că presa și persoanele cu orientări politice liberale vor reacționa exagerat, condamnând un simbol comun drept unul asociat supremației albe. În cazul gestului "OK", farsa a avut un succes atât de mare, încât simbolul a devenit o metodă populară de provocare și ironizare pe internet, utilizată în special de persoane cu orientări politice de dreapta.

Acestea publicau frecvent pe rețelele sociale fotografii în care pozau făcând gestul "OK".

În mod ironic, unii adepți ai supremației albe au început, la rândul lor, să participe la aceste acțiuni de provocare, oferind astfel un fundament real acuzațiilor potrivit cărora gestul ar avea conotații rasiste.

Până în 2019, cel puțin o parte dintre adepții supremației albe păreau să fi renunțat la intenția ironică sau satirică a campaniei inițiale și să fi început să folosească simbolul ca expresie autentică a ideologiei lor.

Un exemplu este extremistul australian Brenton Tarrant, adept al supremației albe, care a făcut gestul „OK” în timpul unei apariții în instanță, în martie 2019, la scurt timp după ce fusese arestat pentru presupusa ucidere a 50 de persoane în atacurile armate asupra unor moschei din Christchurch, Noua Zeelandă.

Gestul "OK" și legătura cu comunitățile online fascinate de criminali

În anii 2020, folosirea gestului "OK" s-a răspândit și în așa-numita True Crime Community (TCC), o subcultură online ai cărei membri manifestă o fascinație profundă față de autorii crimelor în masă.

Printre persoanele care atrag interesul acestei comunități se numără inclusiv extremiști adepți ai supremației albe, precum Brenton Tarrant, dar și alți autori ai unor acte de violență extremă, inclusiv persoane asociate subculturii misogine „incel”.

În unele cazuri, această fascinație a contribuit chiar la motivarea unor membri ai comunității să comită propriile acte de violență soldate cu victime. Unii membri TCC care au comis atacuri armate în școli au folosit gestul „OK” în fotografii publicate pe internet cu puțin timp înaintea faptelor violente.

Samantha Rupnow, autoarea atacului armat din 2024 de la școala Abundant Life din Madison, Wisconsin, precum și autorul atentatului cu bombă din noiembrie 2025 de la SMAN 72, din Jakarta, Indonezia, au publicat fotografii în care făceau gestul "OK" înaintea atacurilor.

Totuși, simbolul este folosit mult mai frecvent în imaginile publicate pe forumurile comunității TCC doar pentru a obține recunoaștere și prestigiu social în interiorul acestei subculturi, fără existența unei intenții violente.

În aceste situații, gestul își pierde adesea conotațiile legate de supremația albă și funcționează în principal ca o referință culturală de tip meme, prin care utilizatorii își arată familiaritatea cu criminalii pe care îi admiră.