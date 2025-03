Flăcăii şi fetele şi Breb s-au îmbărcat în haine populare, au pregătit coşurile pentru ospăţ şi au ieşit pe uliţe. E ultimul chef înainte de post Paştelui, iar mesele au fost încărcate. "Am venit cu mama mea pentru că stau foarte aproape şi am făcut cornuleţe. Mi-a luat 2 ore şi ceva până am frământat, cât au stat la cuptor", spune o tânără. "Eu am făcut plăcintă cu urdă şi plăcintă cu brânză. De mâine nu mai consumăm produse de dulce, doar produse de post", spune o femeie.

Ţine 7 săptămâni şi are doar două dezlegări la peşte

Maramureşenii s-au prins în hore la căminul cultural din sat. Au chiut şi s-au veselit. Turiştii au fost şi ei răsplătiţi. "Am fost la slujbă şi am vrut să mâncăm undeva, ni s-a spus despre eveniment, am fost şi am mâncat aici, ne-am simţit ca acasă. E extraordinar, e o altă Românie", spune o turistă. De mâine începe Postul Paştelui, cea mai lungă și aspră perioadă de postire din an. Ţine 7 săptămâni şi are doar două dezlegări la peşte.

"Ceea ce aştepţi tu de divinitate, exact cu acelaşi lucru te arată tu în faţa semenilor tăi şi se cheamă că ai postit dacă pui măsura asta căpătăi vieţii tale", a declarat Marian Vasile Pop, preot. Anul acesta, Paştele ortodox şi cel catolic pică în aceeaşi zi, pe 20 aprilie.

