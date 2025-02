Apar informaţii noi in dosarul Portul Constanta care vizează oameni de afaceri locali, foşti vameşi care încă mai au influenţă în port, dar şi pe unul dintre şefii PSD Constanţa, care - între timp - s-a autosuspendat. Aceştia sunt acuzaţi de dare de mită, luare de mită şi abuz în serviciu.

În total, ar fi vorba despre o mită totală de aproximativ 7 milioane de euro.

Banii au fost primiţi de cei implicaţi în această caracatiţă pentru obţinerea de anumite beneficii, terenuri, dane şi contracte în Portul Constanţa.

Printre cei implicaţi se numără şi un ofiţer al Gărzii de Coastă, care - pentru a demonstra cât de multă influenţă deţine - îl lua cu el la întâlniri pe fostul şef al DNA Constanţa. Totul s-a terminat în momentul în care procurorii anticorupţie din Bucureşti s-au infiltrat în reţeaua din port.

Şeful DNA, despre ancheta din Portul Constanţa: Operaţiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent

Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că ancheta Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Portul Constanţa din această săptămână a fost una de o anvergură fără precedent, fiind utilizate toate resursele instituţiei, mijloace tehnice complexe, investigatori sunt acoperire.

El a precizat că a fost un caz care a necesitat timp şi răbdare pentru construirea unui probatoriu complex şi pentru a identifica toate ramificaţiile. "Operaţiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent în care am utilizat la maxim toate resursele instituţiei, mijloace tehnice complexe, investigatori sub acoperire, practic am folosit cam tot arsenalul disponibil. Un caz care a necesitat în primul rând timp şi răbdare pentru a construi cu migală un probatoriu complex şi pentru a identifica toate ramificaţiile", spune Marius Voineag.

Procurorii DNA au dispus reţinerea pentru 24 de ore a 20 de persoane în cazul unor infracţiuni de luare şi dare de mită presupus a fi comise de către funcţionari publici şi oameni de afaceri în legătură cu activitatea economică desfăşurată în Portul Constanţa.

Între acestea, se află trei directori, un consilier al directorului general şi doi funcţionari din cadrul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, precum şi un ofiţer al Gărzii de Coastă şi şeful suspendat al organizaţiei municipale PSD Constanţa, Ion Dumitrache. Sumele de bani ce ar fi fost primite ca mită de către funcţionarii publici sunt de aproximativ 350.000 de euro.

