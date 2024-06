Românul din Anglia a postat un videoclip pe Tiktok în care le prezintă conaționalilor ce pot cumpăra dintr-un supermarket local cu doar 5 lire sterline.

”Hai să aflăm ce putem cumpăra cu 5 lire în supermarket, în Anglia. Mergem la unul considerat ieftin, nu considerat cel mai ieftin dar al doilea cel mai ieftin. O să ne orientăm spre mâncare, lucruri pe care le putem mânca. Începem cu o pungă de banane, 88 p per kg, două chifle - 35 p fiecare. Am luat și niște roșii, 325 de grame , 99 p. Un borcan de măsline verzi - 75p. O conservă de sardine 47 p, șase ouă mari, 1.35 lire. Gata, am terminat cumpărăturile. Toate astea m-au costat 5.14 lire (nr echivalentul a 30.27 lei) , eu zic că e de ajuns pentru o cină.”, spune bărbatul în videoclip.

Bărbatul a mers la cumpărături la un supermarket Lidl, considerat ca fiind al doilea cel mai ieftin magazin din Anglia.

O pungă de banane, 1 kg - 88 pounds / 5.18 lei

Două chifle - 70 pounds / 4.12 lei

Roșii, 325 de grame - 99 pounds 5.83 lei

Un borcan de măsline verzi - 75 pounds / 4.42 lei

O conservă de sardine - 47 pounds/ 2.77 lei

Șase ouă mari - 1.35 lire sterline / 7.95 lei

Reacțiile românilor

Reacțiile românilor nu au încetat să apară. Mulți dintre ei cred că prețurile sunt mult mai accesibile decât în România sau în alte țări în care aceștia sunt stabiliți.

”La noi cu 28 de lei nu ai de ce să mai iei căruț.”

”Acolo mai mult sunt gustari, hai sa fim serioși. Cine mananca sardine cu ouă, măsline, banane și chifle la cina?”

”E bine. Aici în Olanda e cam scump față de Anglia.”

”Super ieftin.”

”În România iei 2 sticle de Coca cola.”

”În România, lejer peste 50-60 RON. Noi ne permitem.”

”În România e mai bine iei un pui la rotisor de banii ăia.”

”Mai ieftin ca în România.”

”Mai ieftin ca în Belgia.”

”Pai în România este la fel numai că diferă salarile.”

”Mult mai ieftin ca în România.”

”La noi cu 28 lei închiriezi coșul pentru cumpărături.”

”La noi cu 28 de lei nici nu intri în supermarket...iei salam cu pâine de la colț.”

”Fata de alte tari, inclusiv România, este foarte ok cu 5 lire.”

”Cu 5 lire poți sa cumperi un pui la rotisor și o pâine. În Romania orice pui la rotisor nu este sub 60 de lei, adică, 10 lire dublu.”

