Un sătmărean a trăit ca un rege, cheltuind euro falşi. A cumpărat un câine şi un iPhone cu bancnote folosite în filme. Cum a fost prins

Faptele s-au petrecut în 2020. Individul a cumpărat bancnote de câte 50 de euro de recuzită, apoi a început să cumpere diferite bunuri prin județul Satu Mare. Potrivit datelor de la dosar, printre achizițiile cu bani falși se numără și un câine din rasa buldog francez, achiziționat cu 400 de euro, şi un telefon iPhone 7, cu 200 de euro.

Faptul că bancnotele aveau semne de contrafacere şi inscripţia ”This IS NOT LEGAL. IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS”, nu l-a oprit pe sătmărean să profite de naivitatea vânzătorilor online. Schema a fost descoperită după ce una dintre victime s-a prezentat cu suma de 200 euro la casieria unui case de schimb valutar, iar specialista a constat că acestea sunt false.

Cum a fost prins individul

O martoră, care a asistat la o altă înșelătorie, a precizat că individul s-a apropiat un băiat de la care a vrut să cumpere un ceas. Victima i-a arătat ceasul în mașina unui prieten, spunându-i că acesta costă 1.200 lei, iar tânărul i-a propus 200 de euro și 50 lei. Astfel, la data de 22.12.2020, persoana vătămată şi inculpatul s-au înțeles, unde cel dintâi i-a dat ceasul, iar tânărul i-a dat suma de 200 de euro alcătuită din 4 bancnote din cupiura de 50 de euro.

În momentul în care acesta i-a dat bancnotele de 50 de euro persoanei vătămate, în valoare totală de 200 de euro, aceasta l-a întrebat dacă banii sunt adevărați, iar tânărul i-a spus că sunt adevărați și să nu își facă griji în privința lor, potrivit sursei citate. Tânărul a fost prins de către polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi la curent cu ofertele în ceea ce priveşte titlurile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰