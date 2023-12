Vezi și

Chiar dacă a consumat mult alcool, şoferul în vârstă de 29 de ani nu a avut nicio reţinere. S-a urcat nestingherit la volan şi a pornit într-o cursă nebună, culmea, însoţit şi de un prieten.

Reporter - pasager rănit:

- Deci șoferul n-a băut, zici tu?

- Ba da, a băut.

- A băut?

- Da.

Au intrat în stâlp cu maşina, după ce au petrecut Crăciunul cu prietenii în oraş

Cei doi bărbaţi se duceau spre casă, după ce au petrecut Crăciunul cu prietenii în oraş. Pe şoseaua Alexandriei, din Sectorul 5 al Capitalei, şoferul a pierdut controlul volanului, a trecut peste pilonii de cauciuc de pe mijlocul şoselei şi s-a oprit într-un stâlp de beton.

Eduard Marin, reporter Observator: Impactul a fost atat de puternic incat motorul s-a desprins din caroseria masinii şi a ajuns pe contrasens.

Doar norocul a făcut ca din sens opus să nu vină o altă maşină şi să se producă o nenorocire. Şoferul a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,77mg/l alcool pur în aerul expirat. În timp ce acesta a fost transportat la Spitalul Universitar pentru a primi îngrijiri, pasagerul, rănit şi el, nu a vrut să meargă la o unitate medicală.

Acesta a dat explicaţii în faţa agenţilor.

Pasager rănit: Da, s-a dus la spital. Nu stiu cât de grav e.

Reporter: Că și tu ești plin de sânge.

Pasager rănit: Eu sunt ok, mă simt ok. E maşina lui. Şi eu am coborât, mi-am căutat telefonul, am fost conştient de tot ce s-a întâmplat. Am coborât şi pur şi simplu.

Scaun de bebeluşi, pe bancheta din spate a autoturismului

Pe bancheta din spate a autoturismului se afla şi un scaun de bebeluşi, care din fericire era gol în momentul impactului. Poliţiştii au deschis acum un dosar penal pe numele şoferului pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, dar şi pentru vătămare corporală din culpă.

Anual, aproape 12.000 de șoferi sunt prinşi băuți la volan în România. Asta înseamnă ca in fiecare lună, 1.000 de șoferi pun viața oamenilor in pericol, o statistica neagră in contextul in care tara noastra ramane in topul tarilor din UE, în ceea ce priveste numarul de morti in accidente rutiere.

