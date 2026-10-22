Accident devastator, în această dimineaţă, pe un drum din judeţul Iaşi. Doi şoferi au murit, după ce o maşină care circula cu viteză s-a ciocnit violent cu o dubă încărcată cu piese auto. Anchetatorii urmează să afle dacă a fost vorba despre un accident sau dacă şoferul vitezoman ar fi recurs la un gest extrem.

Accidentul s-a produs în această dimineață cu puțin înainte de ora 5. În autoutilitara care venea dinspre Suceava se aflau doi bărbați. La volan, un tânăr de 27 de ani, iar pe locul din dreapta un bărbat de 40 de ani.

A rămas captiv în autoutilitara în flăcări

Aceștia transportau piese auto. La un moment dat de pe contrasens a intrat în ei frontal un autoturism care era condus de un tânăr de 25 de ani din Pașcani. Impactul a fost unul extrem de puternic. S-a sunat la 112, dar până s-ajungă echipajele de prim ajutor din autoutilitară, martorii au reușit să-l scoată pe bărbatul de 40 de ani. Ulterior, autoutilitara a luat foc din cauza impactului, iar tânărul de 27 de ani de la volan a rămas încarcerat.

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Și apoi cei care au ajuns să ofere primul ajutor, echipajele de intervenție, nu au mai putut decât să constate decesul. De asemenea, s-a constatat decesul la fața locului și pentru șoferul de 25 de ani din autoturism. A fost deschis un dosar penal în acest caz pentru a vedea cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest accident extrem de grav și continuă verificările.