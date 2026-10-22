Doi morţi şi un rănit, după impactul dintre o maşină şi o autoutilitară, pe E85. Cea din urmă a luat foc

Drumul Morţii E85 şi-a cerut din nou tributul: doi şoferi şi-au pierdut viaţa în localitatea Soci, din comuna Mirosloveşti, Iaşi, după ce o ciocnire frontală. În urma împactului violent, o altă persoană a fost rănită.

Din primele cercetări a rezultat faptul că un tânăr, de 25 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN2 E85, din direcția Roman spre Suceava, ar fi intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară, condusă de un tânăr, de 27 de ani. Impactul a fost atât de violent, încât cea din urmă a luat foc.

Cei doi şoferi au murit pe loc, iar un alt pasager din autoutilitară, în vîrstă de 40 de ani, a fost rănit şi, ulterior, transportat la spital.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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Ce spun salvatorii

În această dimineață, 22 octombrie 2026, în jurul orei 05:00, printr-un apel la Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la producerea unui grav accident rutier în localitatea Soci, comuna Miroslovești, județul Iași, în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, respectiv două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu 13 cadre militare, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul de tip C, cu medic.

În urma accidentului rutier, autoutilitara, care transporta piese auto, a fost cuprinsă de un incendiu generalizat, pompierii militari intervenind pentru stingerea flăcărilor și prevenirea extinderii acestora.

În urma intervenției și a evaluării efectuate la fața locului, au fost identificate trei victime. Din nefericire, două persoane, respectiv conducătorii auto ai celor două vehicule implicate, au fost declarate decedate.

Cea de-a treia victimă, conștientă, dar prezentând politraumatisme, a fost evaluată și preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, de tip C, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Incendiul produs la autoutilitară a fost lichidat, iar intervenția echipajelor medicale la locul evenimentului s-a încheiat.

În continuare, pompierii militari acționează pentru înlăturarea efectelor negative ale accidentului și ale incendiului, precum și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a producerii altor situații de urgență.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier urmează să fie stabilite de către instituțiile abilitate, în urma cercetărilor efectuate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, a adaptării vitezei la condițiile de drum și de vizibilitate, precum și a păstrării unei distanțe corespunzătoare între vehicule.