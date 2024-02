Tânărul Michael Bush este originar din Wyoming, Michigan, SUA. Viața a avut însă un alt plan pregătit pentru el, iar dragostea l-a adus...în Gorj.

Michael și soția lui Ana-Maria Bush Luca din Țicleni, Gorj s-au cunoscut pe Facebook. Timp de doi ani au vorbit doar prin intermediul apelurilor video, apoi au decis că e momentul potrivit să se cunoască și față în față. Mai întâi a mers Ana în Michigan, apoi Michael a venit în România și de atunci nu s-au mai despărțit, potrivit Asingorj.ro.

Cei doi s-au logodit la începutul anului 2022, iar un an mai târziu s-au căsătorit civil în România, Țicleni.

A lăsat SUA pentru marea sa iubire și s-a mutat în România

„Ei bine, sunt oficial de o săptămână în România și a fost grozav! Petrecerea timpului real cu Ana a fost grozav, vremea a fost grozavă pentru mine (fără zăpadă până acum), iar oamenii par să facă cu mâna și să fie de ajutor… sau pur și simplu se simt prost pentru americanul prost care poate vorbi doar limitat și stricat romana. De asemenea, inițiez 100% o petiție change.org pentru a aduce berea Tuborg în state. Îmi place”, a scris Michael pe Facebook la scurt timp după venirea în România.

Anul trecut Michael și Ana-Maria au devenit pentru prima dată părinți.

„Șocant, am rămas în urmă cu postarea despre viața mea. Dar pot spune sincer că a fost un an nebun și minunat. M-am mutat în România, m-am însurat cu o femeie uimitoare, Ana-Maria, am călătorit, am primit viză de muncă pentru România, am primit un loc de muncă și mi-am îndeplinit visul de a trăi și de a lucra în Europa, am primit un destul de uimitor mini-eu în lume, am ajuns să merg la cel mai bun târg de Crăciun din Europa din Craiova, am învățat mai multe cuvinte în românește, așa că nu mai sunt „americanul ăla”, și nu în ultimul rând, am învățat să conduc o mașină cu schimbător de viteze. Am împachetat o mulțime de vise și împliniri într-un an și aștept cu nerăbdare anul viitor pentru prima dată după mult timp”, le-a transmis Michael urmăritorilor săi.

Tânărul își ține la curent prietenii și pe pagina sa de TikTok unde postează des filmulețe cu peripețiile sale printre gorjeni.

