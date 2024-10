Petrică, un tânăr de 24 de ani din Iaşi dispărut în urmă cu două luni în Germania, găsit de familie: "Vorbeam zilnic şi dintr-odată nu am mai știut nimic de el"

Până de curând, pe 11 octombrie, când familia a reuşit să dea de Petrică. În tot acest timp, tânărul a trăit pe străzi, fără bani, acte şi telefon mobil.

Găsit după două luni de coşmar

„Vineri (n.r. – 11 octombrie 2024) vorbeam cu cineva la telefon și am văzut că s-a conectat. Așa am luat legătura cu el. Astea două luni, el a stat pe străzi, nu a avut nici acte, nici telefon. Acum a mers sora lui și l-a luat la ea, în Danemarca. Când am vorbit prima dată cu el la telefon, m-a bufnit plânsul, vă dați seama că m-am gândit la ce este mai rău. Noi vorbeam zilnic şi dintr-odată nu am mai știut nimic de el. Mă bucur mult că mi-am găsit puișorul, m-am rugat mult pentru el, și la Sfânta Parascheva, așa cum ar face orice mamă. Are el 24 de ani, dar tot copil este. Nu vreau să-l mai las de unul singur. Au fost două luni în care adormeam plângând și mă trezeam la fel”, a declarat Elena Baicu, mama lui Petrică, pentru BZI.

Petrică Baicu era plecat la muncă, în străinătate, din luna ianuarie 2024. Tânărul a luat, ultima dată, legătura cu familia în data de 17 august 2024, când s-a plâns că nu mai poate rezista la muncă și a anunțat-o pe sora sa că și-a cumpărat bilet de avion pentru a se întoarce acasă. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic de el.

„Pe 15 august, a luat salariul, pe 16, i-a trimis niște bani surorii noastre mai mici și i-a spus că vrea să vină acasă, că nu mai poate, nu mai rezistă să stea în locul ăla. Și-a luat bilet să vină acasă, doar că pe 17 august m-a sunat și mi-a spus că a pierdut biletul de avion. Asta a fost ultima discuție. L-am sunat peste tot, și pe număr, și pe Messenger, pe Instagram, efectiv, peste tot”, a declarat Ioana, sora lui Petrică Baicu.

