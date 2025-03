De săptămâna trecută, Ungaria a decis plafonarea la 10% a adaosului comercial la peste 1000 de produse din 35 de categorii de alimente. Măsura obligatorie a fost luată după ce Guvernul le-a recomandat comercianţilor să reducă de bună voie preţul la alimente, dar acest lucru nu s-a întâmplat, ba chiar preţurile au continuat să crească.

Reporter: Se simte vreo diferenţă de când e plafonarea?

"Este încă destul de devreme, eu încă nu îi simt efectul. Ceea ce cumpărăm noi de obicei nu face neapărat parte din aceste 30 de categorii de produse", spune o femeie.

Guvernul de la Budapesta estimează că cel puţin 750 de produse din cele 1000 s-au ieftinit după măsura plafonării, însă cifrele din magazine, arată altă realitate.

Reporter: În urmă cu exact o lună, din acest supermarket am cumparat un litru de lapte, unul de ulei, un kilogram de zahăr şi unul de făină, pentru care am plătit 1622 de forinţi, adica 20 lei. Astăzi, pentru aceleaşi produse am plătit 19,5 lei, cu doar 50 de bani mai puţin pentru întregul coş. Diferenţa a făcut-o doar zahărul, care e mai ieftin, pentru că restul produselor au costat la fel, semn că de la ultima mea vizită aici, preţul lor au continuat să crească.

PREŢURI FEBRURIE:

Făină:189 huf / 2,34 lei

Zahar: 365 huf / 4,51 lei

Ulei: 739 huf / 9 lei

Lapte: 329 huf / 4 lei

Total: 1622 / 20 lei

PREŢURI AZI:

Făină:189 huf / 2,36 lei

Zahăr: 311 huf / 3,89 lei

Ulei: 739 huf / 9,25 lei

Lapte: 320 huf / 4 lei

Total: 1559 huf / 19,51 lei>

Că ieftinirile nu prea se simt în magazine o confirmă şi soţii Bundik, care locuiesc la doar 20 de kilometri de România. Atraşi de preţurile mai mici, aceştia vin de cel puţin două ori pe lună în ţara noastră, pentru a-şi face cumpărăturile de bază. Deşi acum ungurii străbat magazinele noastre în căutarea unor preţuri mai avantajoase, românii calcă şi ei, în continuare, pragurile magazinelor din ţara vecină. Plafonarea e valabilă până în luna mai, iar pentru a se asigura că magazinele nu vor recurge la scumpiri în toată această perioadă, preţurile de dinainte de plafonare, au fost consemnate într-o platformă publică unde oricine poate verifica cu cât s-a ieftinit fiecare produs.

