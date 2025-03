Cuplul este cunoscut în mediul online pentru conținutul său despre călătorii, având aproape 30.000 de urmăritori pe YouTube. Cei doi au publicat un videoclip în care le prezintă fanilor prețurile dintr-un supermarket cunoscut din orașul Ruse, Bulgaria.

„Oare merită să mergi din București până la Ruse să faci cumpărături? Noi am comparat prețurile și s-ar putea să rămâi surprins,” a menționat Corina la începutul videoclipului, care a depășit 100.000 de vizualizări. „Dacă vii să cumperi din Bulgaria, vei plăti la jumătate de preț față de prețul din România. Iată cel mai facil punct în care merg cei din Sud, este la Ruse”​ a adăugat tânăra. Încă de la primii pași, cei doi au fost uimiți de numărul mare de români care făceau cumpărături în Bulgaria.

Cât i-a costat în România 10 produse de bază

Pentru început, Alexandru și Corina au vizitat un supermarket din România pentru a afla prețurile unor alimente de bază. Un kilogram de cartofi a costat 2,94 lei, iar ceapa, 2,79 lei/kg.

„Și kilogramul de zahăr de la Kaufland este 2,89 lei. Pâinea franzelă costă 2,79 lei. Pâinea nefeliată costă 1,15 lei. Un kilogram de piept de pui este 28,15 lei. O bucată mare de carne de porc costă 25,32 lei/kg. Am ales un salam de porc de la Cristim. Sper să-l găsim și în Bulgaria. Prețul este redus, dar nu contează, îl luăm ca atare: 17,49 lei pentru 500 de grame. Un litru de lapte marca Kaufland costă 4,39 lei. Nelipsitele ouă din meniul românului: 30 de ouă costă 22,99 lei. Pâinea albă – un kilogram costă 2,09 lei. Mălaiul marca Kaufland costă 1,69 lei/kg. Uleiul costă 7,49 lei/litru. Orezul costă 11,49 lei/kg și, până acum, valoarea coșului nostru este de 133 lei. Tot așa, pentru a ne asigura că vom găsi aceleași produse și în Bulgaria, am ales să luăm toate produsele de la Kaufland,” au spus cei doi.

Totuși, cei doi au verificat și prețul altor produse, mai puțin frecvent achiziționate. „Avem un pachet de hârtie igienică, 8 role, 2 straturi. Nebunia aici: 10 lei. Prețul este același. În România, prețul pentru Persil 95 de spălări pentru rufe colorate este de 109 lei. Sunt curioasă dacă ne întoarcem din Bulgaria cu brațele pline. Și aici avem berea Becks, 4,99 lei pentru 0,33 l – să o găsim și în Bulgaria. Sigur o găsim acolo, bere blondă. Și nelipsita apă. Prețul pentru 5 litri este de 7,49 lei. Cum noi suntem fani Pepsi Twist, am ales sucul ăsta: 2,5 litri costă 12,40 lei. Cam atât despre prețurile produselor de bază din România. Pe coșul acesta vom plăti 311 lei,” au adăugat ei.

Prețul motorinei în România vs Bulgaria

„Eu sunt curioasă dacă ne întoarcem cu portbagajul plin din Bulgaria. Suntem pe șoseaua Giurgiului, la Petrom. Noi am alimentat mai devreme puțin pentru a face plinul din Bulgaria când ne întoarcem. Aici, motorina costă 7,67 lei. Avem un rezervor de 60 de litri. Asta înseamnă că un plin ar costa 460 de lei. Și acum ceasul este 12:16. Hai să vedem cât facem până în Ruse. Testul este simplu: comparăm prețul combustibilului și al celor mai importante alimente de bază. Oficial, am făcut o oră și 20 de minute până la Kaufland din Ruse,” au spus aceștia.

La puțin timp după ce au ajuns în Ruse, tinerii au fost uimiți de numărul mare de români. Apoi, au pornit spre supermarket pentru a-și umple coșul de cumpărături: „Am ajuns la cartofi. Cartofi albi, 1,59 leva. Vom lua un kilogram și vom vedea diferența între prețul din România și cel de aici. Și acum ceapa. Urmăm lista pe care am avut-o și în România. Un kilogram costă 1,79 leva. Vom transforma la final toate prețurile și vom vedea câți bani am economisit. Uleiul, cred că putem compara cu uleiul de acolo. Observ că este o reducere de 25%. Super reducere, dacă mă întrebi pe mine, pentru alimente este un procent foarte mare: 2,99 leva. Până acum avem 6,44 leva. Zahărul costă 0,65 leva sau 0,95 leva,” au continuat tinerii.

„Ne-am tot învârtit prin zona de făină. Nu am găsit marca Kaufland, dar am găsit o altă marcă. S-ar putea să fie comparabilă din punct de vedere al calității. Prețul este de 2,29 leva. Un kilogram de orez costă 2,99 leva. Aici avem fasole la 5,49 leva și 3,49 leva. Smântâna costă 4,99 leva, 1,59 leva, 1,89 leva, 1,39 leva. Bun. Avem cofrajul de ouă, 15 ouă. Vom pune 2 cofraje pentru a echivala cu numărul de ouă cumpărate în România. Așa că vom pune 4,99 leva plus 4,99 leva. Lapte marca Kaufland, 1,5% grăsime, costă 2,69 leva. Carnea de pui, o caserolă de 1 kg, costă 14,75 leva. Carnea de porc costă 9,99 leva/kg, redusă cu 37% de la 16 leva. Arată bine, carne proaspătă din vitrine, nu ambalată sau vidată. O pizza congelată costă 7,29 leva și avem șampon la 9,99 leva, cu o reducere de 19%, adică 7,99 leva. Acum nu știm ce să alegem: cola sau Pepsi. În România am comparat cu Pepsi Twist la 2,5 litri. Aici nu avem această variantă, așa că vom alege cola la 2 litri, 3,19 leva, pentru că are același preț ca și Pepsi. Adăugăm în listă. O bere Corona costă 3,49 leva pentru 0,33 l. Și acum apa, la 5 litri, costă 2,89 leva,” a continuat Corina.

Concluziile celor doi influenceri

„România vs. Bulgaria. Dacă vii să cumperi din Bulgaria, vei plăti jumătate din prețul din România. Asta spuneau mulți români înainte să vină să facă cumpărături aici. Totalul este… Suspans, da? Cumpărături, combustibil, vinieta, transport și taxa de pod. În România, coșul a costat 311 RON. În Bulgaria, coșul costă 319 lei. 126 leva, convertit, 320 lei. Primul minus. Minus, da? Combustibil, plinul la mașină pentru un rezervor de 60 de litri. 460 lei în România, 407 lei în Bulgaria,” au concluzionat cei doi.

Cu toate acestea, având în vedere cheltuielile pentru combustibil și taxe de circulație în Bulgaria, cei doi consideră că ar fi mai avantajos pentru români să își facă cumpărăturile în propria țară.

