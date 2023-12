Vezi și

Bucuria turiştilor sunt în Poiană în vacanţă a ţinut doar o zi.

Claudiu Loghin, reporterul Observator: Vântul puternic a închis instalaţiile de trasport pe cablu de la mare altitudine, din Masivul Postăvaru. Astfel încât instalaţia teleski de pe Pârtia Stadion şi această instalaţie de teleski de pe pârtia Bradu sunt singurele care funcţionează în Poiana Braşov.

Vântul puternic a spulberat visele turiştilor veniţi la munte

În aceste condiţii, sute de oamenii s-au înghesuit pe cele două pârtii.

Adrian Pinte, instructor: Condiţiile sunt foarte bune! Zăpada pare de primăvară, a fost zăpadă mai bună ieri. S-au ridicat temperaturile, dar mă aşteptam la lucurul acesta. Este bine, se alunecă.

Turist: Se schiază foarte bine! Aţi fi vrut să mergeţi în Postăvaru? Da, dar bate vântul foarte tare. Aici e frumos. O experienţă frumoasă!

- E foarte frumos. Ţi-a schimbat vântul planurile? Da! Nu pot face tot ce mi-am propus astăzi.

În Poiana Braşov, închirierea echipamentului de schi costă 70 de lei, iar cel de snowboarding 80 de lei. Tot din cauza vântului puternic, care a avut 100 de kilometri la oră la rafală, turiştii nu au mai putut urca la Cota 2000, la Sinaia.

Nici la Voineasa nu s-a putut schia. Vântul a legănat puternic telescaunul întreaga zi. La Vârfu Omu, vântul a bătut cu aprope 150 de kilometri la oră. Rafalele au fost atât de puternice, încât cei care s-au aventurat la înălţime, s-au ţinut unii de alţii pentru a înainta.

Mai norocoşi au fost turiştii din Maramureş. Toate pârtiile de la Cavnic au fost deschise. Chiar dacă a fost ceaţă, după mesele îmbelșugate de aseară, turiștii au ieșit pe pârtie pentru a face mișcare. Printre ei, pe pârtia Roata, l-am găsit și pe Vlad, cu planuri mari să dea jos mâncarea de aseară.

Vlad: Zăpadă e cam moale, nu prindem viteză. Sperăm ca până mâine să îşi revină şi pârtia. Astăzi mi-am luat şase ore şi aştept să face cel puţin patru ture pe oră, vreo 24 de ture, cam aşa. Sigura dau asa şi de mâine şi de poimâine.

Turişti: Un pic de mişcare trebuie.

- Am făcut un schimb de plan şi am zis să lăsăm mahmureală de aseară şi venim la o zi de sport. Din păcate, am prins vreme destul de rea, dar ne distrăm cum putem.

Oana Poenar, administrator pârtie: Se schiază în condiţii foarte bune pe toate pârtiile, am reuşit să descidem toate instalaţiile. Am făcut şi zăpadă artificială în proporţie de 70%, dar 30% a şi nins. Stratul de zăpadă este între 50 şi 70 de centimetri în acest moment.

La Cavnic, un abonament de o zi pentru adulti costă 150 de lei iar pentru copiii până în 12 ani 110 lei. Dacă adăugăm şi echipamentul închiriat, dar şi o lecţie privată de ski, o zi pe pârtie ajunge să coste în jur de 500 de lei.

