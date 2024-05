Vezi și

Gică Baciu, centenar: Am îmbătrânit şi nu mai pot, nu mai ia pistolul foc.

Veselia nu-l părăseşte niciodată pe Gică Baciu. Şi nici ironia. La 102 nu numai că poate, dar nu concepe să stea fără să muncească. Este cheia vitalităţii sale.

Gică Baciu, centenar: M-am ţinut bine că am muncit, am mâncat, n-am băut prea mult, nu am fumat. Mi-a plăcut munca. Nu somnul. Şi Dumnezeu te ţine, nu te ţine altcineva.

Secretul longevităţii la 102 ani

Centenarul locuieşte în Mânzălești, o localitate în care nu este neobişnuit ca oamenii să prindă vârste înaintate. Însă el este deja o legendă. E vizitat şi de străini care vor să-i afle secretul.

Străin: - Vrem să ne mutăm, să plecăm de la oraş şi am zis să vă fac o vizită. Să vă aduc o bere românească. Pentru dumneavoastră! Şi multă sănătate!

- Mulţumesc mult!

Musafirii nu pot pleca fără să ia o lecţie de dat la coasă. Dar şi de conduită.

Gică Baciu, centenar: Mă trezesc, îmi fac patul, ies afară, dau la găini, mănânc ceva şi plec la treabă.

- Iar la treabă?

- Iar la treabă. Păi dacă stai şi te uiţi la televizor eşti bolnav.

Sâmbăta aceasta Gică Baciu a fost sărbătorit de familie. Are o fiică de 74 de ani, patru nepoţi şi o puzderie de strănepoţi. Le-a insuflat tuturor dragostea de muncă,

Gică Baciu, centenar: Din '48 încoace, de când m-am căsătorit, eu n-am avut nevoie de..mi-am făcut treburi, tot, în casa asta am tot ce trebuie. Asta e gospodăria omului, dacă eşti gospodar.

Marea plăcere a lui nea Gică este să-şi facă propriile butoaie. Tatăl său a fost dogar, iar în atelierul său, centenarul încă mânuieşte ci îndemânare rindeaua.

În România trăiesc aproape 4 milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Bătrâneţea nu este un gând care îl preocupă însă pe Gică Baciu. Şi nici moartea.

Gică Baciu, centenar: Dacă ar şti omul când moare, ce ar face? Ai? Ee, şi-ar face de cap.

Pe mapamond sunt câteva zone numite albastre, unde populaţia trăieşte mai mult decât în alte părţi. Vorbim mai ales de insula Okinawa, de provincia Nuoro, din Sardinia sau insula Icaria, din Grecia. Mulţi dintre localnici trec de un secol de viaţă, datorită stilului de viaţă activ dar şi dietei echilibrate, compusă din peşte, fructe de mare şi plante sau legume.

