Zăpada proaspăta i-a cucerit pe turiştii din toată ţara. 60 de câini Husky au oferit o experienţă ca în Alaska

Soare, distracţie şi multă zăpadă. Acestea au fost ingredientele care au atras turiştii la Rânca, ca un magnet. În ciuda temperaturilor negative, atât pârtiile de schi, cât și cele de săniuș s-au aglomerat deja. Sunt mii de oameni care profita de stratul generos de zapadă. Şi dacă soarele nu a fost suficient de blând, băuturile fierbinţi au fost cele care i-au încălzit pe turişti.

Vremea se anunţă bună de schi şi săptămâna viitoare

Şi la Topliţa vremea a fost ideală pentru coborâri in viteză. A nins in sfarsit si pe Valea Prahovei si in Poiana Brasov. Stratul de zăpadă pe pârtiile din Masivul Postăvarul măsoara aproape jumătate de metru. Cei care au ales Harghita Băi pentru distracţie au fost inspiraţi. Deşi au prins ploaie în ultimele zile, nu mică le-a fost mirarea ieri dimineaţă când s-au trezit si au dat nas in nas cu zapada.

Pentru a completa peisajul, 60 de câini Husky le-au oferit turiştilor o experienţă ca în Alaska. "Abia asteapta cainii sa mearga, de aia sunt asa de entuziasmati", a declarat Baroti Botond, proprietari de câini. Vremea se anunţă bună de schi şi săptămâna viitoare.

