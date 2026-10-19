Drumul spre cel mai important centru de business din nordul Capitalei a devenit, de astăzi, un coșmar și mai mare pentru șoferi. Bulevardul Dimitrie Pompeiu, supranumit "bulevardul corporatiștilor", este de astăzi cu sens unic din cauza lucrărilor. Şoferii au avut nevoie de mai bine de o oră pentru a parcurge un kilometru. Pentru că întârziau la serviciu, mulţi au renunțat la mașini, le-au parcat pe unde au putut și și-au continuat drumul pe jos.

Săptămâna a început cu nervi pentru mii de oameni care au avut drum în nordul Capitalei.

"Deja s-a schimbat traseul de trei ori. Trebuia să merg înspre doamna Ghica, m-a dus spre Pipera, acum nici el nu mai știe unde să ne ducă. S-a dublat aproape timpul, de când cu blocajul ăsta pe sens unic. E haos", spune un şofer.

Strada Petricani, Șoseaua Fabrica de Glucoză și strada George Constantinescu, un traseu de doi kilometri, pe care șoferii ar fi trebuit să-l urmeze pentru a evita cei 600 de metri de bulevard transformați în sens unic, s-a transformat într-o parcare imensă.

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Experiment Observator

Ora 09:00

Bogdan Dinu, reporter Observator: E ora 9, suntem pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, momentan stăm bară la bară, încercăm să facem toată această rută ocolitoare, tot acest traseu, să vedem cât timp ne ia.

Ora 09:40

Bogdan Dinu, reporter Observator: Au trecut 40 de minute și am reușit să parcurgem un kilometru până acum...

Ora 10:20

Bogdan Dinu, reporter Observator: E ora 10 și 20 de minute, am revenit exact în același punct de unde am plecat, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, la fel de rău se circulă. Am parcurs 2 kilometri într-o oră și 20 de minute.

Așa că, la orele de vârf, pentru cei care au vrut să ajungă la timp la serviciu, mersul pe jos a rămas singura variantă.

"Am făcut 800 de metri într-o oră și 10 minute și mai avem vreo 600 de metri până la intersecție... mai durează o oră. Majoritatea călătorilor au coborât și au mers pe jos", spune un şofer de autobuz.

Pe Dimitrie Pompeiu se fac lucrări pentru modenizarea liniei de tramvai. În paralel, Primăria Capitalei a decis să înlocuiască și o conductă de distribuție a apei potabile veche de 53 de ani.

Pe hârtie, lucrările la linia de tramvai ar trebui să fie gata la finalul anului viitor, iar înlocuirea conductei de distribuție a apei, până la sfârșitul acestui an, potrivit estimărilor făcute de autorități. Până atunci, metroul rămâne cea mai rapidă variantă de a ajunge în zona de nord.

De ce au întârziat până acum proiectele de infrastructură în zona de nord a Capitalei și cât ne costă timpul pierdut, vedeți joi la ora 19 într-un nou episod din seria Coșmar Residence.