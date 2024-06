15 ani de la moartea regelui muzicii pop, Michael Jackson. Cariera de peste 4 decenii, umbrită de probleme de sănătate şi controverse

25 iunie 2009 - cea mai neagră zi din istoria muzicii pop. Michael Jackson murea la vârsta de numai 50 de ani în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea ca somnifer. Deşi era iubit de sute de milioane de oameni din toate colţurile lumii, artistul a fost încercat de o serie de probleme de sănătate. Regele muzicii pop suferea de lupus, dar şi de vitiligo, boală ce se manifestă prin depigmentarea pielii. Asta a dus la numeroase zvonuri cum că, de fapt, el a luat decizia să-și schimbe culoarea pielii.

A debutat la doar 6 ani

Născut pe 29 august 1958, Michael Jackson a debutat în muzică la frageda vârstă de 6 ani și era cel mai tânăr membru al trupei formate alături de frații săi, numită "The Jackson 5". La 13 ani şi-a început cariera solo, iar cel mai bine vândut album al său, cu peste 70 de milioane de exemplare, a fost Thriller, lansat în 1982.

Vezi și

De spectacolele sale uluitoare s-au bucurat şi fanii de la Bucureşti. Michael Jackson a venit de două ori în România, în 1992 şi 1996. Concertul din 1992 a fost filmat în întregime. Pe 1 octombrie, 70.000 de persoane s-au adunat pe stadionul "Lia Manoliu" pentru a-l vedea de aproape pe regele pop-ului.

Succesul răsunător i-a fost însă umbrit de numeroase controverse. În 1993, el a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, iar, în 2005, un juriu a stabilit că Michael Jackson nu este vinovat de molestarea sexuală a unui alt adolescent. La scurt timp după moartea sa a fost lansat filmul documentar "This is it" care este o reconstituire a turneului pe care trebuia să-l susţină în iulie 2009.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi folosit aerul condiţionat zilnic în ultima perioadă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰