"15 invitaţi şi ei aveau 4 fripturi". Un român a ajuns viral pe TikTok după ce a povestit experienţa avută la un grătar cu prietenii nemţi

Obişnuit cu grătarele româneşti, unde mâncarea şi băutura sunt din belşug, românul a avut un şoc când a ajuns la prietenii lui nemţi şi a văzut că pe grătar sunt doar 4 fripturi. După o asemenea întâmplare, românul a intrebat şi alţi prieteni din Germania dacă aşa e normal, iar răspunsul l-a surprins: uneori, mănânci ce aduci de acasă, gazda nu e obligată să-ţi ofere de mâncare.

Experienţe similare şi pentru alţi români

"Au fost 15 invitați și ei aveau 4 fripturi. Deci pur și simplu mi-a fost o foame, nu știu de mine, invitat la grătar, de altfel. Nemții get-beget nu pun niciodată preț pe cantitatea alimentelor de la un grătar. Băutură cât cuprinde, băutură să îți pui și în cap. Aici sunt oameni care se bucură. Nu a fost cazul. Am fost invitați la un grătar și am mâncat dimineața normal. Am ajuns acolo la prânz, s-a făcut focul, de regulă nu se respectă ora 2, s-a făcut mai târziu, 3-4.

Bă, mi-era o foame, îmi venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15, fără copii. Nemții get-beget, deci vorbesc de nemții-nemți. Patru fripturi foarte mari pe grătar. Aia era tot, mă! Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Deci o bucată de carne de familie, a tăiat-o așa în patru. Nu-mi venea să cred. Și atunci s-au simțit până la urmă și au mai scos niște cremvurști de ăia normali. Ne-au rugat să mai gustăm ceva. Dar băutură, cât pentru trei grătare. Deci nu-mi venea să cred, așa sunt", a povestit românul.

Experienţa românului a stârnit un val de reacţii pe TikTok. Alţi români şi-au povestit întâmplările avute în alte ţări, dar din aceeaşi zonă. "Eu am fost la un austriac la grătar și ne-au întrebat câți cartofi mâncam de fiecare", a spus un alt român. "Stai sa vezi la olandezi. Te întreabă înainte cam câtă carne mănânci? 200 de grame e ok?", a mai povestit un altul.

